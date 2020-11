Vecinos y comerciantes de la zona se oponen a la peatonalización del entorno de San Agustín

La intención del Concello de poner en marcha el próximo año la peatonalización de las calles Marqués de Pontejos y Estrecha de San Andrés y la eliminación de medio centenar de plazas de aparcamiento en el entorno del mercado de San Agustín lleva a vecinos y comerciantes de la zona a expresar su rechazo al proyecto, que consideran perjudicial para sus intereses. Los afectados han colocado carteles en los que solicitan firmas en apoyo a su reivindicación, que pretenden trasladar al Concello para que se modifique el plan.

Domingo Etcheverría, uno de los promotores de la protesta, asegura que en tan solo dos días han conseguido 60 rúbricas. "La mayoría de la gente está en contra de esta actuación", afirma ya que considera que esta peatonalización "va a matar la vida en la zona".

La iniciativa municipal hará que la única vía para la llegada del tráfico sea la Cuesta de San Agustín desde la plaza de As Atochas, por donde accederán los vehículos de carga y descarga, que solo podrán circular por la zona hasta las 11.00 horas, y los residentes que deseen estacionar, que tendrán el acceso controlado mediante cámaras de vigilancia que cotejarán las matrículas con la base de datos que contendrá las de los vecinos. Sobre este último aspecto, Etcheverría señala que de las 74 plazas de aparcamiento existentes quedarán solo 28, número que considera "insuficiente" para atender la demanda de vecinos y comerciantes del barrio.

Hasta el momento quienes se sienten perjudicados por el proyecto municipal no han mantenido contactos formales con el Concello, aunque afirman que en el pleno del próximo jueves el Partido Popular presentará una iniciativa sobre esta cuestión. Etcheverría declara que los afectados están dispuestos a llevar a cabo movilizaciones para expresar su protesta por esta actuación.

Sin contactos

Otros vecinos y comerciantes que discrepan de una peatonalización, los de la calle Emilia Pardo Bazán, continúan recogiendo firmas en contra de esta iniciativa municipal, que se aplicó a mediados de agosto. Carmen Zaldívar, una de las organizadoras de la protesta, explica que el Gobierno local no se puso en contacto con ellos y que tienen previsto presentar nuevos escritos en el Concello, ya que la situación no ha mejorado desde que hicieron público su malestar por esta actuación.

"La calle de día da pena, está llena de coches en horario de carga y descarga después de las once y tenemos fotos con ella llena de coches aparcados de gente que no es del barrio", detalla Zaldívar, para quien la medida adoptada "de peatonalización no tiene nada,". Según comenta, La falta de vigilancia permite que la calle se llene de vehículos y cuando dan aviso a la Policía Local solo en algunas ocasiones acude. En su opinión, la nueva regulación "no funciona en ningún sentido porque no hay ninguna ventaja para nadie, la única es sacar a la calle las terrazas de cinco bares que con el Covid no tiene sentido".

Zaldívar niega, como afirmó el Concello, que se expusiera a los vecinos la peatonalización antes de ponerla en marcha y afirma que fue una idea de los hosteleros.