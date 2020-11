La ría abre la vía a As Percebeiras

Embarcadero del núcleo tradicional de As Xubias, en el litoral de la ría de O Burgo.

Embarcadero del núcleo tradicional de As Xubias, en el litoral de la ría de O Burgo. // Carlos Pardellas

El paso ayer por la comisión de Urbanismo de la iniciativa del Gobierno local para suspender la concesión de licencias en la ribera de la ría entre la playa de Oza y el puente de A Pasaxe fue el trámite previo a la discusión de este asunto en el pleno programado para el jueves. A pesar de que todos los grupos políticos salvo el socialista se abstuvieron en la votación, la reunión permitió avanzar cuál será el eje del debate que se producirá en la sesión plenaria, ya que Marea Atlántica y BNG defendieron que esta misma medida urbanística se aplique al polígono de As Percebeiras con el fin de que no se desarrolle el proyecto inmobiliario que lidera en esos terrenos la empresa Metrovacesa.

Marea va más allá, ya que anunció que presentará una enmienda al proyecto municipal en la que figurará que se incluyan en la suspensión de licencias los tres pequeños polígonos situados al otro lado del puente de A Pasaxe, en el linde con Culleredo, que fueron excluidos por el Gobierno local, así como al polígono de O Portiño. Para Iago Martínez, viceportavoz de este grupo, en esos terrenos, al igual que en As Percebeiras, "se da el problema que el Gobierno municipal, con buen criterio, identifica en la ría".

En su opinión, todos estos proyectos tienen "afecciones claramente negativas y contradictorias con el nuevo modelo territorial", reflejado en normativa como la Estratexia de Infraestrutura Verde da Coruña, el Plan de Ordenación do Litoral, las Directrices de Ordenación do Territorio y la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas. Martínez considera además que la situación jurídica de los terrenos de As Percebeiras es "exactamente la misma", cuestión que niega el Gobierno municipal, que ha sostenido que el proyecto en Labañou está avanzado, que su paralización supondría asumir indemnizaciones millonarias y que fue la propia Marea la que inició una negociación con los promotores para rebajar la edificabilidad, sin realizar cambios en el planeamiento.

"Si el Gobierno local tiene un mínimo de coherencia, tendrá que actuar en Labañou con los mismos criterios que en la ría de O Burgo", advierte la concejal del BNG Avia Veira, quien también considera que la suspensión de licencias urbanísticas debe extenderse a As Percebeiras. "El litoral hay que protegerlo en su integridad, sea en la ría de O Burgo sea en Labañou", señaló Veira, que estima que As Percebeiras "son una de las escasas zonas verdes naturales que quedan en la costa". Veira insiste que el plan general hay que modificarlo también en Labañou para dar protección "a una de las escasas zonas verdes naturales que quedan en el litoral".

El presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla, también dio su opinión ayer sobre el plan para la ría, ya que en declaraciones a Radio Coruña advirtió que "hay que tener mucho cuidado y mantener un equilibrio importante" porque el municipio tienen una superficie muy pequeña y que si se reduce el suelo edificable, ayuntamientos limítrofes como Culleredo o Arteixo se beneficiarán de la medida adoptada en A Coruña.