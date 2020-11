"Tienen que dar ayudas o se les van a echar encima"

"Un mazazo" para la hostelería que requiere de ayudas al sector por parte de las administraciones. Así ven hosteleros de los concellos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros la orden de cerrar los negocios hosteleros durante un mes en estos y otros 55 ayuntamientos gallegos. Aseguran comprender que se tomen medidas para preservar la salud y contener los contagios, pero lamentan que los establecimientos hosteleros sean de nuevo los "castigados" cuando "te puedes contagiar en todos lados". Esperan, además, que el cierre no se prolongue durante más de un mes

"En el sector, esto nos hunde. Necesitamos ayudas", asegura el propietario de Casa Segovia, en Os Rosales, Adrián Cotrofe. "Ellos hablan del cierre, pero no de las ayudas que van a dar al sector", lamenta el hostelero, quien confía en que las administraciones públicas lanzarán ayudas a los establecimientos hosteleros ante esta nueva orden de cierre. "Algo de ayudas van a tener que sacar, porque si no, se les van a echar encima",

augura Cotrofe, después de que se hayan incrementado las protestas en el sector por las crecientes pérdidas derivadas de las medidas destinadas al sector hostelero para contener la pandemia. "Es todo preocupación ahora. El lunes hicimos una manifestación, y el viernes nos cierran", recuerda Cotrofe en relación a la protesta celebrada este lunes en la plaza de María Pita por más de un millar de hosteleros, después de que el viernes pasado la Xunta

ordenara el cierre perimetral de

A Coruña y Arteixo sin previo aviso justo antes del inicio del puente Difuntos. Yo puedo entender el cierre por motivos de salud, pero tienen que dar ayudas al sector. Y lo que no entiendo es que, mientras cierran los bares, mantengan abiertos los centros comerciales. La gente puede ira comprar ropa pero no a tomar un café, con todas las medidas de seguridad que nos exigen a nosotros", critica el hostelero. Aunque no considera la posibilidad de rendirse. "Aguantaremos, no queda otra. Alguna ayuda tienen que sacar", apunta.