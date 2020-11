El Estado inicia la contratación del dragado de la ría de O Burgo por más de 48,5 millones

El dragado de la ría de O Burgo da un paso más en su hoja de ruta con el inicio del expediente de contratación de las obras. El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado arranque al proceso con la redacción de los pliegos del contrato previa a la licitación del proyecto, que cuenta con un presupuesto superior a los 48,5 millones de euros y será cofinanciado con fondos europeos. El documento inicial de los Presupuestos Generales del Estado, presentado la semana pasada, ya reflejaba el compromiso con las obras, al incluir una partida específica para la ejecución de la regeneración de la ría.

Por delante queda todavía la adjudicación de las obras y su ejecución, que tienen una duración estimada de 26 meses, aunque este plazo podría acortarse según las ofertas que presenten las empresas en el periodo de licitación. Los tiempos son importantes en este caso, ya que los fondos europeos tienen fecha de caducidad, así como la Declaración de Impacto Ambiental, que se concedió en septiembre de 2017 y expira a los cinco años.

El expediente de contratación de la regeneración de la ría se desbloquea después de que la Xunta publicase en el Diario Oficial de Galicia ( DOG) que la actividad marisquera se suspenderá durante esos 26 meses para que los terrenos estén a disposición del Ministerio para la Transición Ecológica y se puedan desarrollar las obras, tal y como le solicitaba la entidad estatal.

El colectivo de mariscadores espera ahora que las administraciones implanten un plan de ayudas que han solicitado para compensar las pérdidas que sufrirán durante los más de dos años en los que no podrán desarrollar su actividad al ser expulsados del estuario. La petición está por resolver y el anuncio del inicio de la contratación de las obras hecho ayer por el Ministerio no hace alusión a indemnizaciones. La Xunta, como responsable del marisqueo, tampoco ha concretado qué medidas tomarán para favorecer al sector.

"Es una gran noticia que se haya dado un paso más en el dragado de la ría, pero la parada forzosa de nuestra actividad requiere que haya un acuerdo entre la Consellería do Mar y el Estado", reclama Manuel Baldomir, portavoz de los mariscadores de a pie, que han recurrido la publicación del proyecto en el Boletín Oficial del Estado y la orden del DOG por no garantizar ninguna la implantación de un plan social para el sector.

La Consellería do Mar, que hace un mes instaba al Ministerio a no demorar la licitación del dragado de la ría coruñesa, mantiene la misma postura que en enero de 2019 tenía sobre la participación de las administraciones en el plan de ayudas a los mariscadores. Consultado por este periódico, el departamento autonómico defiende que en la propuesta de plan social han de implicarse "el Estado, la Xunta y los ayuntamientos de la zona", una propuesta que, añade, no ha obtenido respuesta todavía, "pese a que, por definición, es el promotor de una obra quien debe hacerse cargo de las indemnizaciones correspondientes a los afectados".

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, destacó ayer el cumplimiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la regeneración de la ría coruñesa ante el anuncio publicado por Transición Ecológica. "Cumplimos ya en los Presupuestos Generales del Estado, en cuyo anteproyecto hemos reservado 20 millones de euros para iniciar la ejecución de la obra el próximo año", destacó. El Ministerio indica que lleva invertidos 110 millones de euros en el saneamiento de la ría, donde en total se dragarán 583.337 metros cúbicos de lodos en la zona interior del estuario.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, calificó de "gran noticia" el inicio del expediente de contratación, una "demanda histórica del Concello" para recuperar la ría. El regidor defendió la inclusión de las partidas presupuestarias necesarias para que se lleve a cabo ahora la contratación.