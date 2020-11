El pleno aprueba la suspensión de licencias para reordenar el frente litoral en As Xubias

La Corporación de A Coruña aprobó esta mañana en el pleno la suspensión de la concesión de licencias urbanísticas en el frente marítimo de As Xubias, entre el puente de A Pasaxe y la playa de Oza, con el objeto de poner en marcha una modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que pretende "blindar el litoral de la ría". El BNG apoyó la iniciativa y el PP optó por una abstención "prudente", mientras que los ediles de Marea Atlántica se ausentaron del debate tras no aceptar la presidencia del pleno, a cargo de alcaldesa, Inés Rey, y por indicación del Secretario municipal una enmienda al asunto que incluía otros ámbitos urbanísticos para los que pedía protección, entre ellos el de Labañou en el que se desarrollará el proyecto de As Percebeiras, por lo que se ausencia en la votación cuenta como abstención.

Esta medida para As Xubias aprobada en la sesión plenaria tiene carácter cautelar y su finalidad es evitar que durante el cambio de la normativa se lleven a cabo proyectos que sean contrarios al nuevo planeamiento. El periodo durante el que no se concederán licencias será en principio de un año, pero si antes de que concluya ese plazo se aprueba de forma inicial el cambio del plan general, la suspensión podrá prolongarse un año más.

El edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, defendió la necesidad de reordenar esta zona del litoral de la ría coruñesa y agradeció el apoyo del BNG. Los nacionalistas defendieron la medida promovida por el Gobierno local e instaron a los socialistas a fomentar además la rehabilitación de solares y edificios abandonados en otras zonas de la ciudad. El PP admitió que desconoce las intenciones del Ejecutivo por suspender licencias en el ámbito y advirtió al PSOE que no cuenta con apoyos suficientes en la Corporación para aprobar con mayoría los asuntos urbanísticos.

A lo largo de la franja costera objeto del asunto se distribuyen nueve polígonos residenciales, tres de los cuales se encuentran al otro lado del puente de A Pasaxe y quedarán excluidos de la suspensión de licencias, ya que el Gobierno local considera que se trata de una zona diferenciada de la anterior y que está casi transformada por completo con respecto a su estado original.

MAREA SE AUSENTA

El debate de este asunto fue accidentado. La alcaldesa, Inés Rey, permitió a Marea exponer una enmienda que en cambio no se había permitido debatir en la sesión previamente, en la comisión de portavoces. En la misma, el grupo de la oposición proponía incorporar los polígonos proyectados en O Portiño, As Percebeiras y en el otro lado de la ría entre los ámbitos donde no se podrían conceder licencias durante el tiempo que llevaría cambiar el plan general para blindar el litoral. Rey hizo suyos los argumentos del Secretario general de la Corporación para inadmitir la enmienda de Marea, al justificar que no se pueden añadir nuevos ámbitos urbanísticos al orden del día del pleno ya establecido con anterioridad. Marea, contrariado porque le dejaran exponer su propuesta pese a habérselo negado días antes, pidió incorporar otra enmienda, algo que el secretario impidió. Ante esta situación, los cinco ediles de Marea Atlántica abandonaron el salón de plenos.

Vecinos de Labañou contrarios al plan de As Percebeiras se manifestaron en la plaza de María Pita contra el proyecto urbanístico y dos ediles de Marea vistieron camisetas con el lema "Labañou non se vende".

Durante el debate, Villoslada expuso que la situación técnico-jurídica de As Percebeiras y el litoral de O Burgo es diferente y que en el primer caso los promotores ya han iniciado una tramitación de sus iniciativas que no se da en el entorno de As Xubias.