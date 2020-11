El Concello propondrá renovar en 2021 el plan de ayudas a los sectores más castigados

La decisión del Gobierno local de prorrogar el presupuesto de este año en vez de elaborar otro para 2021, anunciada en el pleno anterior en la respuesta del portavoz socialista a una pregunta, regresó a la sesión siguiente, ayer, con motivo de una moción de Marea Atlántica con la que el grupo reclamó al Ejecutivo el diseño y la aprobación de unas nuevas cuentas para adaptar "las políticas locales a la situación de pandemia". José Manuel Lage se anticipó al debate de esa moción y en su exposición a una modificación del presupuesto del IMCE avanzó que el Gobierno local propondrá a todos los grupos de la Corporación antes de que termine el año negociar un nuevo Plan de Reactivación Económica y Social de A Coruña (Presco) para su aplicación en 2021 con el que combatir los daños causados por la crisis sanitaria.

No fue este el único anuncio de carácter económico de la sesión. Facenda propondrá este mismo mes una modificación de crédito urgente para reorientar partidas económicas de 2020 que no se han podido invertir a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Con la situación de minoría en el pleno, necesitará el apoyo de parte de la oposición para sacarlo adelante. "Me gustaría que fuésemos más rápidos en la tramitación de las ayudas y vamos a dedicar más recursos para ser ágiles", reconoció Lage en un gesto de autocrítica después de que los grupos de la oposición criticasen la tardanza en la entrega de ayudas a los sectores que las solicitaron hace meses, entre ellos los hosteleros.

En el debate de la moción sobre la prórroga del presupuesto, el edil de Facenda adelantó también que el Concello podrá contar con más de 300 millones de euros para el próximo año, dado que incorporará al presupuesto prorrogado "créditos vivos de años anteriores". Lage señaló que entre ellos están gastos no ejecutados por Marea Atlántica cuando gobernaba, casi 60, cifró.

El portavoz socialista lanzó un mensaje a todos los grupos para que "pongan por delante el interés general" en las próximas negociaciones de la Corporación para facilitar nuevas ayudas a los sectores más castigados por la consecuencias de la pandemia del Covid. En ese sentido, agradeció al BNG y al PP su "disposición a llegar a acuerdos" y por su actitud "constructiva". Los populares aprovecharon el anuncio de ayer de la Xunta de subvenciones a la hostelería para defender las medidas del Gobierno gallego.

En la votación de la moción se dio luz verde a la misma con la incorporación de una enmienda del PP que defendía modificaciones presupuestarias para afrontar situaciones de emergencia en lugar de elaborar unas nuevas cuentas. La moción, por tanto, fue aprobada con los votos del PSOE y los populares y con el rechazo del BNG y Marea. Iago Martínez, viceportavoz de Marea, lamentó que se aprobase una iniciativa que permitiría tener las cuentas prorrogadas. "Hay demasiadas cosas que no se pueden hacer con unos presupuestos prorrogados, como reforzar ayudas sociales, renovar convenios con las entidades, dar respuesta a la emergencia habitacional o crear nuevas inversiones", denunció la portavoz, María García.