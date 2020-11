La Xunta ofrece ayudas de 1.000 a 1.500 euros al mes para los locales que tienen que cerrar

La Xunta compensará al sector por el cierre de la hostelería con una ayuda de entre 1.000 y 1.500 euros por cada mes que permanezcan con la persiana bajada. Estas ayudas se suman a las ya anunciadas del Plan de Rescate a Autónomos, de manera que como mínimo recibirán un pago de 2.200 euros, que podrá elevarse hasta 5.500 euros en los negocios afectados por el cierre en la comarca si tienen empleados, se acogieron a un ERTE y acreditan pérdidas de al menos el 50% en su facturación. Se podrán beneficiar hasta 21.000 hosteleros gallegos: los de mayor afectación son los 12.000 localizados en los 60 concellos con más restricciones, entre ellos, A Coruña, Cambre, Culleredo, Arteixo y Oleiros.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reconoce que el cierre de la hostelería en sesenta concellos es "una decisión injusta" porque "están haciendo responsable a un sector que no es responsable". Pero justifica la adopción de esta medida para salvar la campaña de Navidad y apunta a que incluso "algún hostelero" lo propuso en conversaciones que la Xunta mantuvo con el sector en los últimos días. Para calmar los ánimos Feijóo ayer avanzó los detalles de las ayudas que se convocarán a lo largo de noviembre para paliar el cierre de la actividad del sector. Serán 1.000 euros por cada mes de cierre, cuantía que se eleva a 1.500 si el propietario del bar, cafetería o restaurante tiene a trabajadores a su cargo.

Estas ayudas se complementan con las ya anunciadas hace dos semanas del Plan de Rescate a Autónomos, de las que pueden beneficiarse no solo los 12.000 hosteleros situados en los 60 municipios con mayores restricciones sino todos los de la comunidad, incluidos los que estuvieron cerrados en el primer estado de alarma. Estas ayudas suponen una cuantía de 1.200 euros para trabajadores por cuenta propia o bien 4.000 euros si tienen empleados en ERTE y pérdidas superiores al 50%.

Así, en concellos como O Carballiño, donde los locales acumularán un mínimo de dos meses cerrados, las ayudas podrán alcanzar los 7.000 euros pero en el caso de los negocios de los municipios de la comarca coruñesa afectados por el cerrojazo, si este no se prolonga más allá de un mes, el máximo sería de 5.500 euros. Con las nuevas ayudas Feijóo asegura que se movilizará una cantidad superior a los 12 millones de euros. Además reclama al Gobierno que reduzca al 4% el IVA al sector y llama también a los concellos a suprimir tasas e impuestos a la hostelería.

Sin garantías para Navidad

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que el endurecimiento de las restricciones contra el Covid-19 intenta "salvar la campaña de Navidad", pero esto no significa, según advirtió, que a partir de diciembre se levanten las restricciones y los gallegos "se relajen". Según explicó, las medidas adoptadas el miércoles están inicialmente previstas para cuatro semanas. "Si van a durar más o no, no lo podemos saber ahora. Analizaremos semanal y quincenalmente cómo funcionan", dijo.

"Vamos a intentar evitar que los ciudadanos se relajen. Si es posible, si las conductas individuales se suman a las colectivas intentaremos abrir total o parcialmente el sector de la hostelería. Pero no podemos garantizar nada", señaló el titular de la Xunta. El riesgo que se corre es que si se produce un levantamiento de las restricciones en Navidad y hay una relajación en la conducta de los gallegos se puede producir un repunte de casos a partir de enero. De hecho, Feijóo recordó que en verano entraron en Galicia 800.000 personas y en septiembre se empezaron a notar ya "dificultades" en cuanto al aumento de contagios.

Eso sí, el presidente de la Xunta tampoco se mostró partidario de cerrar todo en Navidades solo para evitar contagios. "¿Cerrar hasta que haya vacuna? Yo no me apunto a esa propuesta", señaló.