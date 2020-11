Tranvías reduce la ocupación de asientos al 50% y la de viajeros de pie a la sexta parte

Los buses de A Coruña limitarán a partir de hoy al 50% la ocupación de las plazas sentadas y a la sexta parte la presencia de viajeros de pie, según informa el Ayuntamiento. La medida es fruto de un acuerdo entre la Concejalía de Movilidad y la Compañía de Tranvías para aplicar las nuevas restricciones decretadas por el Gobierno gallego, que establece las citadas limitaciones en el contexto actual de estado de alarma por coronavirus.

Tranvías se compromete a poner en servicio el 100% de su flota en funcionamiento y reforzar el servicio en las horas punta, para lo cual, según explica el edil de Movilidad, la concesionaria monitorizará la evolución de la demanda para comprobar cuáles son las líneas y los horarios con mayores necesidades de cobertura. "A pesar de que reforcemos el servicio, las restricciones en el transporte urbano no son paralelas a las restricciones de movilidad, y, por tanto, es posible que se produzca saturación, pero la prioridad será controlar las capacidades", comenta Villoslada.

"Donde ya se estaba reforzando el servicio, habrá que tratar de reforzarlo un poco más, al 110%, pero yo no puedo garantizar, teniendo en cuenta que se está planteando una ocupación de la mitad de lo que ya se estaba restringiendo, que se pueda llevar a todo el mundo en el bus, no es posible", advirtió en una entrevista en Radio Coruña Ignacio Prada, director de la Compañía de Tranvías, quien recalca que las medidas de seguridad en los buses urbanos son "máximas".

Prada apela a la "responsabilidad individual" de los usuarios al utilizar el servicio y apunta que es "muy difícil" controlar la ocupación por parte de los conductores: "El aforo no es cerrado, varía según si los usuarios que suben son convivientes o no. Quien conduce no puede estar pendiente de contar. Es difícil, pero vamos a intentar cumplir entre todos". El Concello recomienda evitar en lo posible las horas punta, atender a las indicaciones de los conductores y usar la mascarilla en todo momento.

La limitación de la ocupación en los buses ha sido mal digerida por el sector. El presidente de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos, Manuel Ruiz Montañez, ha remitido una carta al conselleiro de Sanidade en la que considera que la medida restrictiva "resulta innecesaria y muy perjudicial para un sector que ha venido sufriendo arduamente los efectos de la pandemia y las medidas derivadas de la misma".