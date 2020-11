Los vecinos de Labañou arremeten contra el Gobierno local por As Percebeiras

La asociación de vecinos de Labañou ha manifestado, a través de un comunicado, que los argumentos del Gobierno local para no suspender el proyecto de As Percebeiras son "injustificables e injustificados".

Los afectados por este plan han analizado lo ocurrido en el pleno municipal, en el que el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, dijo que "en comparación con los dos polígonos de As Xubias, la situación técnico-jurídica no es la misma, al derivar el plan de Labañou del plan general de 2013". Los vecinos aseguran que esta explicación es "fraudulenta y falsa". Además, defienden que As Percebeiras tendrá un "impacto paisajístico, medioambiental y con efectos directos negativos para el borde litoral".