El Concello mantiene las escuelas deportivas con el 50% de aforo o grupos de cinco niños

El Concello anuncia que mantendrá las actividades y escuelas deportivas tras estudiar cómo adaptarlas a las restricciones sanitarias por la pandemia. La práctica de actividad física y deportiva no federada deberá hacerse de forma individual, con distancia interpersonal y mascarilla y en todo caso habrá que respetar el aforo del 50% de cada instalación o espacio. Podrá haber un monitor que dirija la actividad. Queda prohibido el patinaje no federado, sea o no una actividad dirigida a menores de edad.

Las actividades para menores, incluidas las deportivas, podrán realizarse de forma colectiva, sin contacto físico y con distancia interpersonal, en grupos de máximo cinco menores y un monitor y respetando el aforo del 50%, siempre con mascarilla. El uso de las piscinas podrá ser solo deportivo, al 50% de aforo y con una persona por calle y las de uso recreativo -sin calles- deberán cerrar.

Queda prohibido el trabajo en grupo. Las pistas de patinaje exteriores no destinadas a deporte federado deberán cerrar.