El golpe más allá de las barras

Las verjas de la hostelería amanecieron casi todas ayer bajadas en A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros, pero la onda del golpe va más allá del que sirve cafés o da de comer cada día a unos clientes, que podrán seguir acudiendo a sus establecimientos de referencia, pero solo para recoger el género en el local o para que les repartan a domicilio. Un carnicero, un taxista, un bodeguero, un quiosquero o un músico de la ciudad, entre otros, explican cómo les ha afectado la crisis del coronavirus y cómo repercutirá el cierre de la hostelería, que genera 9.000 empleos directos en la ciudad

Decía Gay Talese que cuando Frank Sinatra estornudaba se resfriaba toda la industria del entretenimiento de Estados Unidos. Pues algo parecido le ocurre a A Coruña, de manera exponencial, con el cierre de la hostelería durante un mes, decretado desde la medianoche del viernes al sábado por la Xunta para contener al Covid.

Cerca de 9.000 empleos directos e incontables indirectos que convierten en transversal un golpe, que afecta también a distribuidores, proveedores, quiosqueros, taxistas o músicos. Penitentes invisibles de una situación en la que, supuestamente, no están en primera línea, pero que les sitúa al borde del precipicio. "Es una cadena y estamos todos fastidiados", relata José Manuel Vázquez, que tiene un puesto de prensa en la plaza de Pontevedra y que ahora no podrá llevarle el ejemplar diario al Manhattan, a la Internacional y a varios bares de la zona. Y, como él, muchos, de todas las edades, condiciones y circunstancias laborales.

Desde Rafael Fernández Barbeiro, que teme que "desaparezca el empleado del taxi", hasta Ramón Martínez, que lleva casi 40 años al frente su carnicería en San Agustín y ya "no" sabe "qué inventar". En la lonja se preparan para un nuevo escenario y hay empresas de distribución de material de hostelería abocadas a reinventarse, a buscar otros canales de venta o a un cierre temporal, al cesar casi al 100% la actividad de su razón de ser. Todos esperan que pronto abran las barras y que se escuche de nuevo la música en los locales. Miguel Ladrón de Guevara está preparado para salir de la "jubilación forzosa" en la que lleva desde marzo. Mientras tanto, solo queda aguantar y "esperar a que escampe", tal y como cuenta.

Nolo giráldez - Socio de tres bodegas "Subió la venta fuera y por internet, pero no compensa"

Nolo Giráldez es uno de los propietarios y director comercial de tres bodegas (Quinta Couselo, Finca Viñoa y Fraga do Corvo) que distribuye a "70 u 80 restaurantes" de A Coruña. "Pasamos a facturar casi cero en estas zonas", reconoce, aunque manda un mensaje de "apoyo" al dueño del bar o restaurante que es el que peor lo está pasando. Aún debe hablar con sus socios, pero de momento no afrontarán un ERTE y se dedicarán a "embotellamiento" y adelantarán otras tareas. "En el confinamiento subió la venta fuera y online, pero no compensa. Ya desde septiembre y octubre, con las restricciones, ha ido bajando la facturación", admite.

José Manuel Vázquez - Quiosquero "Es todo una cadena y estamos muy fastidiados"

"Es todo una cadena y estamos fastidiados", confiesa José Manuel Vázquez, quiosquero de la plaza de Pontevedra, que distribuye periódicos a bares de todo el entorno que ahora no llegarán a las barras para acompañar al café mañanero. "Alguno ya era reacio tras el confinamiento y estos días ya me avisaron que no se lo lleve, es un golpe más", cuenta a pesar de que las autoridades han alejado el fantasma de que el contacto con el papel puede hacer de vector transmisor. Para Vázquez lo peor es la "psicosis". "Tengo clientes de toda la vida que pasan por delante y no compran. Muchos piden bolsa y el margen no me da", lamenta.

Ramón Martínez - Carnicero en San Agustín "Llevo trabajando desde los 17 años y ya no sé qué inventar"

Ramón Martínez otea ya los cuarenta años de trabajo en su carnicería de la plaza de San Agustín y reconoce que ni él, que ha vivido todo tipo de vicisitudes y momentos en su negocio, estaba preparado para un tsunami como el del coronavirus, agravado ahora por la bajada de persiana de la hostelería durante un mes. "Si me faltan los restaurantes, adiós. Antes ganabas para mantener un empleado o a una familia holgadamente y ahora... Llevo desde los 17 años trabajando en esto y tengo 54 y yo ya no sé qué inventar", admite quien distribuye género de manera diaria a una docena de establecimientos hosteleros de su entorno. Afirma que "con cuatro o cinco señoras" que pasan diariamente por el puesto a comprar "200 gramos de carne picada" no le salen las cuentas y avisa de que el entorno del mercado principal de Pescadería sin la vida y el reclamo de los bares de alrededor se convierte en una zona muerta. "Es como A Cidade Vella, no hay nada, y más con problemas de aparcamiento. Como esto dure mucho más nos va a fundir a todos", concede mientras cavila cómo capear el temporal.

Rafael Fernández Barbeito - Taxista "Todos los días son como un sábado por la mañana"

Rafael Fernández Barbeito lleva desde 2015 como empleado de taxi y reconoce que los dos años anteriores a la pandemia habían sido "maravillosos" para el sector, pero ahora no se cansa de repetir que esta situación le "da ganas de llorar". "Todos los días parecen un sábado por la mañana. Desesperante. Estamos abandonados", cuenta remarcando la ralentización del mercado y de la propia vida de la ciudad, un hecho que se ha agudizado y que se agudizará con las restricciones y el cierre de la hostelería. "No hay fútbol, no hay Coliseo, no hay Palacio de la Ópera, no hay after, no hay botellón. Esta situación va a hacer que desaparezca el empleado de taxi", relata entre la desesperación y la resignación. Antes, en un día normal de semana hacía unas "22 carreras de media" y ahora la jornada que llega a la "docena" la da por bien empleada. Menos actividad y menos facturación, a pesar de invertir "más horas que nunca".

La situación es dramática para los habituales, pero más para los que en los meses anteriores a la pandemia decidieron comprar una licencia. Ahí no ve salida. "Es espantoso. Trabajan de lunes a domingo y más horas que nunca y no solucionan". La bajada llega por el apagón de la ciudad y por el pánico al contagio en el propio vehículo. "Dicen que el miedo es el mayor de los ejércitos y es verdad", sentencia.

Recuerda que A Coruña es una de las pocas ciudades sin "regulación", lo cual hace que se acumulen los taxis en las paradas. Reivindica la función social de su sector. "Llevamos incluso a gente a hacer las pruebas de Covid", cuenta.

Carlos Recamán - Gerente de Solintel Noroeste "Nos bajó un 70 u 80% la venta a locales de hostelería"

Carlos Recamán es el gerente de Solintel Noroeste, una empresa integral que se dedica, entre otras cosas, a la venta online de menaje del hogar, pero que también distribuye productos a unos "quince o veinte" locales de hostelería de la zona de Os Castros. A pesar del confinamiento, la sociedad logró compensar en los meses de "marzo y abril" el balance y resistir con el despacho por internet porque "fue una locura" al llegar a todos los puntos de España e incluso a Francia, pero en los meses posteriores no consiguió mantener ese equilibrio. "Era uno de nuestros principales clientes. Nos bajó entre un 70 y un 80% la venta a la hostelería", cuenta sobre las repercusiones desde el inicio y ahora espera conocer cuál será el golpe y cómo se comportará el mercado alternativo después de que los bares hayan echado la llave hasta diciembre.

Juan Carlos Corrás - Presidente de la lonja "Queremos evitar que algún barco tenga que parar"

uan Carlos Corrás, presidente de la lonja de A Coruña, sabe de momento lo que han supuesto las restricciones a la hostelería, aunque tampoco quiere anticipar lo que supondrá bajar la verja en un sector, el pesquero, que va compensado con la facturación a otros destinatarios de sus productos en "un año que no será bueno para nadie". "Baja la demanda y baja el precio", confiesa quien admite que, de momento, el descenso en la venta a la hostelería, a la espera de lo que ocurre a partir de hoy, supone un "30 o un 40%" respecto a un ejercicio habitual por este tipo de facturación. La bajada, si se engloba a todos los posibles destinatarios, es de un "10 o un 12%". "Queremos evitar que algún barco de altura o bajura tenga que parar, ha habido algo puntual, pero que no se extiendan estas situaciones", anhela.

Miguel Ladrón de Guevara - Músico "El Covid ha sido como una prejubilación forzosa"

Miguel Ladrón de Guevara es un clásico de los escenarios de A Coruña y cada semana se podía disfrutar de su espectáculo y de su música en un establecimiento hostelero de la calle San Juan, pero "desde marzo" no ha podido "volver a cantar en un bar", según cuenta. Su rutina y su forma de subsistencia de los últimos seis años se ha roto y aún no sabe cuándo la podrá recuperar. "Me han salido muy poquitas cosas y relacionadas con la hostelería, ninguna. Se reducen los aforos y no los emplean en este tipo de actuaciones. Yo, con estos ingresos, comía y pagaba la hipoteca y ahora nada. Ha sido como una prejubilación forzosa", relata quien no pierde la esperanza de subirse de nuevo a un escenario para poder seguir disfrutando de su pasión y de su modo de vida.

Miguelón, como le conocen muchos habituales del mundo de la música en la ciudad, ha seguido participando en otro de sus proyectos con Hot Chocolates y se ha beneficiado de algunos de las actuaciones pactadas por la Rede Galega de Música ao Vivo con la Xunta con motivo del Xacobeo 2021 para dinamizar el sector de la cultura en estos momentos tan duros. "Di algunos conciertos con aforo reducido y uno sin nadie mientras nos grababan. Fue lo más raro que me pasó en mi vida", asegura aún sin creerse la situación vivida. El músico no pierde la ilusión por un regreso cercano y cree que "solo queda esperar a que escampe".

Rafael Lorenzo - Propietario de Mariño "Nuestra facturación puede bajar en torno a un 10 o un 15%"

Rafael Lorenzo es propietario de Mariño, ropas de trabajo, una tienda que nació al abrigo de la lonja y la actividad pesquera y que lleva 85 años surtiendo de material a diversas actividades y establecimientos de A Coruña. Desde su ubicación frente al Muro, poco antes de llegar a la plaza de A Palloza, sigue de momento con su trajín diario, que se verá afectado en cierta medida por el cierre de la hostelería, que ya se ha hecho efectivo en la ciudad y en concellos de la comarca como Oleiros, Cambre y Culleredo. "Nosotros tenemos nuestro negocio muy diversificado, pero perderemos nuestra facturación a este sector, que supone en torno a un 10 o a un 15% del total", asegura Rafael Lorenzo, quien se encuentra al frente de este punto de venta, que también despacha por internet.

No solo atiende a la hostelería, también ofrece soluciones a empleados de "la sanidad y la industria" y otro tipo de productos como botas de agua, calzado piel o ropa náutica. "En una ciudad pequeña como A Coruña tienes que tocar todos los palos, no te puedes permitir dedicarte solo a una rama, como podía ser la de la hostelería. Si fuese así, como debe ocurrir en sitios más grandes, el golpe sería aún peor para nosotros. Aún así es importantísimo", explica Lorenzo, que centraba en mayor medida sus lamentos en el revés que suponen todas estas medidas restrictivas para el propio sector de los bares y restaurantes. La Xunta ha anunciado, de momento, el cierre de la hostelería para el próximo mes con la idea, expresada en palabras del presidente Núñez Feijóo, de "salvar la Navidad", aunque nada asegura que se vaya a conseguir este objetivo y, de hecho, las ayudas anunciadas por el ente autonómico abren la puerta a indemnizaciones tipo por cada mes que la llave esté pasada.

Movilidad

Si la cuarentena se quedase en un mes, el impacto podría entenderse menor para establecimientos como Mariño, ya que ofertan un producto que no es renovado de manera diaria por sus clientes. Lorenzo entiende este argumento, pero también destaca la gran movilidad de trabajadores que hay en el sector, algo que les beneficia en su actividad diaria y que ahora perderán. "Trabajan muchísimas personas en la hostelería. Entran y salen y necesitan material de manera casi constante", apunta. De momento, se preparan para adaptarse a una nueva realidad, que no solo afecta al propio hostelero en una ciudad consagrada al sector servicios.