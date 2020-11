La Valedora insta a la Xunta a tramitar ayudas de movilidad para una víctima de violencia

La Valedora do Pobo ha criticado en un informe la ineficacia de la Consellería de Economía e Emprego a la hora de canalizar la información y administración de una ayuda a la movilidad para mujeres con la condición reconocida de víctima de violencia de género. El alto comisionado del Parlamento gallego recomienda al departamento del Ejecutivo autonómico que en el plazo de un mes adopte las "medidas oportunas" para que una mujer residente en A Coruña que trató de solicitar tal ayuda y se encontró con dificultades para hacerlo desde finales del año pasado pueda gestionar la prestación.

La mujer afectada puso su situación en conocimiento de la Valedora después de que distintos órganos públicos no supieran informarle acerca de una ayuda recogida por el Ministerio de Trabajo para gastos de desplazamiento para mujeres que son víctimas de violencia de género, y cuya tramitación corresponde a las comunidades autónomas. La solicitante, según relató a la Valedora, estaba desempleada hasta el 10 de noviembre de 2019 e inscrita como demandante de empleo en la oficina de la calle Tornos de A Coruña. Al día siguiente empezó a trabajar en una empresa a más de 50 kilómetros de su domicilio, por lo que pidió una subvención para costear sus desplazamientos.

Explica la mujer que desde entonces solicitó información a una decena de organismos autonómicos y estatales, entre ellos dos consellerías, sin que ninguno "supiera darle razón del tema" que consultaba. Dicha prestación, añade, "parece una ayuda fantasma" y no aparece recogida en la normativa autonómica.

La Valedora, María Dolores Fernández Galiño, refleja en su informe que los apoyos a la movilidad se contemplan en los programas de cooperación de la Consellería de Economía e Emprego, reguladora de las iniciativas de fomento a la inserción laboral de las víctimas de violencia. El artículo 6 de ese apartado, señala, indica las mujeres con el reconocimiento de esta condición tienen derecho a un incentivo de 180 euros mensuales si su centro de trabajo está en un ayuntamiento distinto al que tiene su domicilio, salvo que diste menos de 10 kilómetros.

"No puede haber una administración eficaz si no publica ni comunica a los administrados de forma sistemática", concluye Galiño, que recomienda a Economía "adoptar las medidas oportunas" para que la mujer afectada acceda a la información, demande y gestione la prestación de ayudas para su "inserción sociolaboral". De no proceder de esta manera en el plazo de un mes, añade, la Valedora puede informar del caso al conselleiro y al presidente de la Xunta.