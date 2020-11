Un jabalí recorre varias calles de la ciudad de madrugada y el 092 lo conduce al monte

Un jabalí se paseó ayer de madrugada por algunas calles del centro de A Coruña. El animal, que parecía desorientado, fue visto en Juan Flórez por los operarios de la empresa Iluminaciones Blanco Rieinuvi que instalaban soportes para las luces de Navidad, quienes grabaron un vídeo. En las imágenes se ve al jabalí corriendo por la calzada en dirección hacia la plaza de Pontevedra y seguido por dos patrullas de la Policía Local. En una respuesta al vídeo subido a la red social Twitter, una usuaria comenta que vio al jabalí (quizá el mismo) en la calle Manuel Murguía sobre la una de la madrugada. En la zona de Cuatro Caminos también fue visto.

El animal fue acompañado por las unidades del 092 hasta una zona de monte próxima para alejarlo de la ciudad, según el procedimiento habitual en estos casos, señalan fuentes policiales.

La asociación animalista Libera explica que el confinamiento nocturno establecido al menos hasta hoy, y pendiente de si se prorroga o no, facilita una mayor presencia de fauna silvestre en entornos urbanizados, "al no encontrar vehículos o estímulos negativos", lo que hace que animales se adentren hasta el centro de A Coruña. Libera aconseja al 092 que emplee medios no letales, como lazos adaptados, y un remolque para trasladar animales.