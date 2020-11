Docencia de calidad, también online

Ingrid Mosquera practica, en sus clases, el aprendizaje activo. No conoce personalmente a la mayoría de sus alumnos, pero ha conseguido trabar con ellos una relación profesor-estudiante que traspasa la pantalla. Su metodología interactiva y su personalidad cercana le han granjeado una nominación al premio a Mejor Docente de España en la categoría Universidad, promovido por Abanca. Un honor que no suele estar reservado para los que, como ella, docente en la Universidad Internacional de la Rioja, la web y las redes sociales son el terreno académico. En este caso, la nominación al galardón le ha llegado por iniciativa de sus alumnos.

"Estoy muy contenta. Los alumnos de docencia online suelen tener otras prioridades, no piensan en nominar a profesores a estos premios", explica ella. Para Ingrid Mosquera, el teletrabajo, tan en boga en estos días de pandemia, no es ninguna novedad. Empezó como docente presencial en la Universidade da Coruña, pero lleva 10 años en la vía telemática. Aunque el cambio, al principio, fue impactante, ahora se mueve como pez en el agua en la enseñanza en redes.

Sus clases las complementa con contenidos online que sube periódicamente a su canal de Youtube, donde comenzó, el año pasado, a ofrecer una serie de directos sobre enseñanza a todos los niveles. También en eso es pionera: no sabía entonces que una crisis sanitaria obligaría, un año más tarde, a todo el gremio a adaptarse a velocidad de vértigo. "Empecé a hacer directos todos los miércoles con profesores de todas las etapas educativas que me contaban cómo daban sus clases. Desde marzo, intento también ayudar con mi experiencia en docencia online. Ofrezco talleres a compañeros en mi canal para que conozcan estas herramientas", explica Ingrid Mosquera.

Es profesora de profesores. Enseña la asignatura de Didáctica dirigida a maestros en educación Infantil, Primaria, y el máster de Secundaria. "Enseño a profesores. Además de la asignatura de Didáctica, intento que mis clases sean un ejemplo, de lo bueno y de lo malo. Que miren lo que hago para impartir mis clases y que cojan lo que les gusta", comenta.

El humor y la interacción con sus alumnos es una de las señas de sus clases. "Ninguna pregunta está prohibida, no existen los temas controvertidos. Quiero que la gente reflexione", asegura. Ingrid Mosquera señala, como una de sus principales fortalezas, su manejo de las herramientas digitales; destreza que no habría adquirido de no haberse decantado por la docencia telemática. "No puedo estar una hora hablando sin saber si mis alumnos están atentos, o haciendo otras cosas. Me gusta utilizar esas herramientas para propiciar un aprendizaje activo", revela.

No es el primer galardón que distingue su trayectoria y su forma de impartir su asignatura. Antes de estar entre las 35 nominadas para mejor profesora universitaria del Estado, se hizo con el premio SIMO a la Mejor Experiencia Docente Innovadora de Educación Superior, enfocada a fomentar el sentimiento de grupo en la educación online. Un concepto que se torna más que necesario en días en los que la educación telemática se empieza a convertir en una constante en las aulas.