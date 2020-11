"Hay que dar algún paso más para mejorar la movilidad en Pocomaco"

El presidente de la Asociación de Empresarios del polígono de Pocomaco, Ricardo Tormo, no esconde que el Covid-19 también ha tenido consecuencias sobre las empresas que aquí se encuentran. Sin embargo, es optimista, trata de seguir adelante y desvela que "antes de final de año" se conocerá la "fórmula creativa" que elaborará con el Concello para la gestión de los viales.

¿Cómo ha afectado el coronavirus al polígono de Pocomaco?

La pandemia ha afectado mucho. Hay empresas que se han visto más afectadas, como las relacionadas con el sector de hostelería, que ahora lo van a pasar aún peor. Pero hay otras que se han visto beneficiadas, como las que se dedican a material de protección. En general está siendo duro.

¿Alguna nave ha tenido que cerrar?

En estos momentos solo hay números malos, no cierres. Confiamos en la recuperación. Hay que aguantar. Si han venido dos años buenos y este es malo, hay que apretar los dientes. No hay más. El concepto de ser empresario no quiere decir que tengas que ganar siempre, sino saber compensar años buenos con años malos.

Aunque las restricciones no son tan exigentes como en otros sectores, ¿se está generando igualmente incertidumbre por la situación?

Sí. Las restricciones no son tan duras, pero son las adecuadas para crear incertidumbre. Parece que hay algo que no es capaz de darnos seguridad. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello porque esto no se va ir. Necesitamos positividad, mensajes que nos transmitan dureza pero también optimismo. Tenemos que meternos en el barro hasta las pestañas. Vamos a trabajar. No podemos olvidar esa misión. El empresario es consciente de que no puede abandonar. La clave es el trabajo constante. Buscar nuevos mercados y nuevas formas de comunicarnos. Ser lo más creativo posibles.

¿En ese aspecto juega un papel importante internet?

Es uno de los caminos a seguir. Todos vendemos productos y tenemos que inventarnos nuevos sistemas productivos. Vamos a tener una reducción brutal de los tráficos y de los viajes. Nos hemos acostumbrado a la fuerza a que el contacto tiene que ser a través de una pantalla. Pero eso es maravilloso porque nos ha acercado a todos a pesar de la distancia geografía. El empresariado tiene que ver que este es un momento de cambio. No podemos pensar que compro una cosa por cinco, la vendo por seis y la cuenta está arreglada. Hay que pensar en programas y productos nuevos. Pensar desde cero. Como si no existiese un ayer. No hay otra alternativa. Las oportunidades que antes desechábamos, hoy en día pueden ser fundamentales.

En el caso de Pocomaco, uno de sus objetivos era que el Concello gestionase sus viales. ¿Ha avanzado el trámite?

Francamente, la situación no puede ser más positiva. Las reuniones que ha habido en los últimos meses crean la posibilidad de que se produzca un desenlace antes de final de año, aunque aún no sabemos darle un nombre. No sé si los viales estarán solo gestionados por el Concello, habrá que buscar fórmulas creativas. Después de 40 años, hay que ser especialmente receptivos en ambos bandos para establecer un camino positivo para las dos partes.

¿Qué ha cambiado en este tiempo y, sobre todo, a raíz de la pandemia?

Hay menos tráfico dentro del polígono, menos movilidad. Pero hay que enfrentarse a esa movilidad pendiente. El autobús urbano solo cubre un 25% del polígono. Eso, desde el punto de vista social no es aceptable porque es un servicio público. Aquí hay empresas, como Mans, que tienen personal con problemas de movilidad y tienen que hacer casi un kilómetro desde la parada de bus para llegar a su puesto de trabajo. Así que creo que tenemos que dar algún paso más para mejorar la movilidad del polígono. También se van a crear aparcamientos debajo de los viales de la tercera ronda. En caso de ser necesario, pondremos un shuttle -servicio lanzadera-. Hemos analizado todas las posibilidades para que el personal de Pocomaco, más de 5.000 personas, pueda llegar a la puerta de su trabajo de la forma más segura posible.

¿Y la construcción del edificio social?

La idea es seguir adelante con el proyecto, edificar de nuevo el edificio que nos arrebató la tercera ronda. Ya tenemos ubicación y el anteproyecto. Estamos esperando por la luz verde.

También llegará el servicio de limpieza viaria al polígono.

Sí. Se están moviendo cosas. Tengo la mejor fe posible en este momento porque veo que se está trabajando.