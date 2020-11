Centros deportivos de la ciudad exigen que se les reconozca como actividad esencial

// C. Pardellas

Enrique Fernández, de la Asociación de Funcional Fitness y Miguel Gago, en CrossFit Coruña. // C. Pardellas

Centros deportivos de la ciudad se manifestarán el sábado a las 17.00 horas en la plaza de María Pita para que se les reconozca como actividad esencial. La convocatoria parte de la Asociación Española de Funcional Fitness, que ha sumado a su iniciativa a 23 localidades españolas que saldrán a la calle en defensa del sector del deporte. A Coruña es una de ellas. "Queremos explicar que el deporte es salud", sentencia el dueño de CrossFit Coruña, Miguel Gago, que no faltará a la cita.

El objetivo, además de reivindicar que el deporte contribuye a la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas, es defender que "estos espacios son seguros". "Muy poca gente se ha contagiado en centros deportivos. Hemos tomado todas las medidas", indica Gago, que asegura que el sector estuvo "preocupado" por su continuidad antes de que la Xunta informase de las nuevas restricciones.

Aunque en Galicia estos centros deportivos y gimnasios continúan abiertos, aunque con limitaciones de aforo, en otras comunidades han tenido que cerrar la verja de estas instalaciones. "Como Cataluña, Castilla y León o Asturias, por eso queremos que se considere actividad esencial", indica la abogada Andrea Moreira, que colabora con la iniciativa.

La concentración pretende también que los desplazamientos para la práctica deportiva se consideren como una excepción a las restricciones de movilidad. "Los cierres perimetrales nos han afectado mucho. No entendemos por qué una persona puede obtener un justificante para ir al nutricionista pero no para hacer deporte", analiza Miguel Gago, que detalla que en CrossFit Coruña han tenido que informar a usuarios de otras zonas, como Betanzos, que no podrán acudir al centro durante este mes. "Deberíamos poder acreditar a estas personas.", insiste.

Gago apunta que todas estas reivindicaciones responden a una necesidad común. "El deporte tiene muchas propiedades. Aporta salud y calidad de vida, ya sea a nivel físico como psicológico", comenta, a la vez que invita a "cualquier centro, deportista o federación" a participar en esta manifestación. "Queremos llegar a todas aquellas personas que crean que el deporte es una actividad esencial", añade.

El dueño de CrossFit Coruña asegura que "no es una cuestión económica". "Ya no solo somos los centros desde el punto de vista económico y de nuestro trabajo, sino que es una llamada de todos. Los usuarios ven estos beneficios que tiene el deporte", reflexiona,

La Asociación Española de Funcional Fitness recuerda en su convocatoria que "la incidencia de contagios relacionados con actividades deportivas es baja, entre un 0,22 y un 0,28% de los contagios totales de España, según los informes del Ministerio de Sanidad". Además, defiende que "el deporte no será la cura para el virus, pero debe ser parte de la solución".