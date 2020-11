El Concello duplicará la tarifa por apertura a las casas de apuestas para prevenir ludopatías

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la propuesta de ordenanzas fiscales para el próximo año, en la que figura la duplicación del importe de la licencia de apertura para nuevas casas de apuestas, casinos y bingos, que pasará de los 744 euros actuales a los 1.488. La iniciativa, que cuenta con el dictamen contrario, pero no vinculante, del Tribunal Económico-Administrativo Municipal, es una de las modificaciones planteadas para los impuestos y tasas municipales del próximo año que a continuación se detallan y entre las que también figura la gratuidad de la instalación de terrazas para los locales de hostelería.

E Casas de apuestas. El Gobierno local justificó en un primer momento el aumento del 100% de la licencia de apertura de estos locales por su proliferación en los últimos años y la necesidad de fondos para rehabilitar a personas con ludopatías. Pero el Tribunal Económico-Administrativo, dictaminó que esa subida no tenía una motivación suficiente, por lo que los responsables municipales volvieron a esgrimir esos argumentos, a lo que este órgano fiscalizador replicó que la tasa tiene que ser calculada "en función del coste que tiene para el Concello" la tramitación de los expedientes de apertura" y volvió a emitir un informe negativo. El Gobierno local contestó entonces que "no actualizar las tarifas supondría infravalorar la capacidad económica consolidada en los últimos anos" por las empresas de este sector que pidan nuevas licencias, sobre lo que el tribunal advirtió ayer mismo que en la memoria económica presentada sobre esa subida "no se realiza ningún análisis numérico que permita apreciar su justificación cuantitativa", del que recuerda que es exigible por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de forma que su ausencia determinará la nulidad de pleno derecho de las disposiciones reglamentarias que determinen las cuantías de las tasas". A pesar de esta advertencia, el Gobierno local optó por incluir este incremento en su propuesta de ordenanzas fiscales para 2021.

E Plusvalía. El impuesto aplicará una rebaja superior al 50% para la transmisión de inmuebles usados como vivienda habitual en caso de fallecimiento del titular. También habrá exención de pago en caso ejecución hipotecaria o dación en pago. Otra novedad es la aclaración de cuándo puede aplicarse la bonificación por vivienda habitual en los pactos de mejora para evitar la doble bonificación, aunque el Tribunal Económico-Administrativo le exige que se incluyan en este punto todos los pactos sucesorios. Con estos cambios, el Gobierno local destaca que A Coruña y Pontevedra serían las ciudades con la plusvalía más baja y que el Concello coruñés es el único que ofrece bonificaciones en función de criterios de renta.

E Tasa de terrazas. La cantidad que pagan los establecimientos por la ocupación de vía pública con sillas y mesas no será cobrada a lo largo de todo el próximo año debido al impacto causado por la pandemia en este sector empresarial, de forma que con esta medida se intenta contribuir a evitar una mayor pérdida de ingresos.

E Agua, basuras y alcantarillado. El Gobierno local plantea mantener las actuales tarifas en estos servicios e introducir además una bonificación del 50% para las familias numerosas que acrediten esta condición.

E Mercados. Las tasas cobradas a los comerciantes que ocupan puestos en estas instalaciones municipales no experimentarán variaciones el próximo año, aunque la ordenanza que las regula incluirá por primera vez a los locales del mercado de Durmideiras, que hasta ahora no figuraban, así como el uso de las segundas plantas de los de San Agustín y Eusebio da Guarda por la realización de actividades extraordinarias en las mismas.

E Cajeros automáticos. El Gobierno local incrementará en 50% la tasa que cobra a las entidades financieras por estas instalaciones. El Tribunal Económico-Administrativo dictaminó inicialmente que esta subida no estaba motivada, por lo que se contestó que se produjo un importante aumento en la colocación de cajeros que aconsejaba aumentar la tasa, lo que se acompañó de cálculos numéricos que llevaron al tribunal a cambiar su informe sobre esta modificación.

E Obras y construcciones. El impuesto permanecerá con la misma cuantía que este año, pero los propietarios de edificios incluidos en el catálogo de patrimonio histórico-artístico podrán disfrutar de una reducción del 50% al promover trabajos para su rehabilitación.

E Instalaciones culturales. Las tasas por realización de actividades en centros municipales de este tipo no sufrirán variación, aunque el Concello las reordenará para que sea más clara su aplicación.

E Incendios. El Gobierno local actualizará la tasa que cobra por prestar el servicio de extinción, ya que no se hacía desde 2014, pero recuerda que las compañías de seguros se hacen cargo de su pago en la inmensa mayoría de los casos. También estas empresas abonarán un millón de euros en concepto de contribución especial para renovar el equipamiento del parque de bomberos.

E Oposición. La aprobación inicial de las ordenanzas se efectuó solo cuatro horas antes de que el Partido Popular reclamase al Gobierno local que las negociase con la oposición para incluir una rebaja de impuestos, especialmente en los de bienes inmuebles, circulación, agua y basuras, así como el IAE. También reclamó la exención tributaria para los negocios cerrados temporalmente a causa de la pandemia. La portavoz popular, Rosa Gallego, destacó que una bajada del 10% en el IBI supondría un ahorro de seis millones para la ciudadanía. Marea Atlántica atribuyó esta aprobación sin previo aviso a la "minoría absolutista" de la alcaldesa al realizarse sin negociación con la oposición, que precisa de su apoyo en el pleno, y calificó la propuesta de "poco ambiciosa y nada progresista". La oposición censuró que la sesión de la Junta de Gobierno Local fuese convocada de forma urgente a las 14.00 horas y sin previo aviso.