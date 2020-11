Inés Rey sobre el cese de Acón: "Hay que trabajar y dar el 100% de nuestra capacidad"

La alcaldesa, Inés Rey, se pronunció escuetamente esta mañana sobre la destitución de la concejal y secretaria general del PSOE en A Coruña, Eva Martínez Acón, de sus funciones en el Gobierno local. La regidora evitó explicar los motivos a los que obedece el cese, que según las fuentes oficiales son la "nula dedicación" de Acón a las tareas de Gobierno, su "absentismo laboral continuado" y su "falta de lealtad con la alcaldesa". Rey solo aludió al "compromiso" de su Ejecutivo de "trabajar por los coruñeses".

"Aquí hay que trabajar y dar el 100 por ciento de nuestra capacidad para mejorar la vida de los coruñeses. La dedicación a las tareas de gobierno no es negociable ni es cuestionable, eso le he pedido yo a los concejales y así lo hemos demostrado todos estos meses. La decisión está tomada y no tengo nada más que contar al respecto", manifestó Rey tras un minuto de silencio convocado esta mañana en la plaza de María Pita por la última víctima de violencia machista. En este acto estuvieron miembros de la Corporación coruñesa, pero no Martínez Acón junto a algunos compañeros del Gobierno local.

Preguntada por si la destitución de Acón responde a causas políticas, dado que la edil alega que el cese se debe a que ha reclamado las aportaciones económicas estipuladas por Ferraz para los cargos electos para el sostén de la agrupación socialista, Rey evitó aludir a esta cuestión: "Esta es mi decisión y no voy a comentar nada más. El Gobierno local ha de estar dedicado al 100 por ciento y las 24 horas a trabajar. La dedicación absoluta no es cuesiontable y negociable", repitió la alcaldesa.