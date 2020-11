Hosteleros del ocio nocturno demandan al Estado el pago íntegro de los ERTE para sus trabajadores

La inactividad provocada por la pandemia del Covid en el sector del ocio nocturno dentro de la hostelería y la aplicación de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) en sus trabajadores está causando situaciones insostenibles que la asociación Galicia de Noite quiso denunciar ayer ante la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de la calle Orillamar. Una docena de empleados del sector se concentró en el acceso para reclamar el cobro íntegro de los ERTE según su base de cotización, dado que parte de los trabajadores, aseguran, no han percibido la totalidad de las cantidades que les corresponden. El sector también se concentró en otras ciudades gallegas.

"SEPE, queremos lo que nos debes y lo queremos ya", se leía en alguno de los folios que los manifestantes mostraron. "En el sector, tanto el ocio nocturno como la hostelería en general, hay trabajadores con contratos por horas o de fin de semana y no de 40 horas, y cuando se les paga el ERTE se les tienen en cuenta las horas trabajadas y no cobran el 70% de la base de cotización como el resto de empleados. Por eso reclamamos unos ERTE conforme a su base de cotización, del 100%", explicó Sandra Martínez, trabajadora de la sala Pelícano.

Algunos trabajadores, continuó, han cobrado, pero otros no, por lo que exigen al SEPE la corrección de errores. "Hay gente que lleva meses sin cobrar, o que luego se puso a trabajar y les descontaron cobros indebidos sin ser avisados. Te pasas todo el día reclamando y el SEPE no tiene citas, no hay manera de contactar, es complicadísima la comunicación", denunció.

El prevista finalización de los ERTE por la pandemia el 31 de enero también inquieta al sector, que, debido a que el Estado ha planteado el estado de alarma hasta mayo, tiene malos augurios sobre su actividad. "¿Entre enero y mayo qué va a pasar? Nos tememos el cierre de muchos locales, despidos, ERE y acumulación de deudas para los empresarios de la hostelería, por eso pedimos que se prorroguen los ERTE", apunta Martínez, que añade que el colectivo demanda también exenciones del 100% de las cotizaciones de la Seguridad Social.