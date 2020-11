Turismo licitará una ruta aérea con Bilbao y otra con Madrid

El Ayuntamiento va a sacar a concurso dos conexiones aéreas a través de sendos contratos de promoción turística de la ciudad, una con Bilbao y otra con Madrid, según aprobó ayer por unanimidad la Junta de Gobierno del Consorcio de Turismo. Ambas contrataciones serán por dos años más uno prorrogable y se licitarán por 250.000 euros anuales cada una, según informó el edil de Turismo, Juan Ignacio Borrego. El Concello espera que las dos conexiones estén en funcionamiento en el primer semestre de 2021, con la atención también puesta en la evolución de la pandemia del coronavirus.

Bilbao fue hasta el pasado mes de septiembre un destino directo que perdió el aeropuerto de Alvedro tras la marcha de la compañía Volotea, que lo ofertaba desde abril de 2019, y la desaparición de la ruta que operaba Vueling. El concejal comentó que a través de esta ruta, y tras analizar su departamento un estudio sobre la interconectividad aérea, la ciudad pretende establecer conexiones con el sur de Francia desde Bilbao: "Pensamos en el gran Bilbao, pero también en la potencia de conexión que tiene este aeródromo con Toulouse, Marsella, Burdeos, Niza y Lyon".

Con este planteamiento, el Concello aspiraría a contar con un vuelo a un nuevo destino europeo que no será directo, sino que hará una escala en Sondika-Bilbao para recoger pasajeros, durante la cual los viajeros no podrán bajarse del avión sino esperar a que se complete el pasaje para poder seguir su vuelo internacional. De este modo pretendía instalarse hace años en Alvedro con una conexión a Estambul la compañía Turkish Airlines, aunque el proyecto no prosperó y se implantó en Santiago.

En las mismas condiciones, el Concello contratará la promoción de otra conexión con Madrid, que, según Borrego, "garantizará la estabilidad del enlace", que en la actualidad ofrecen la compañía Iberia con dos frecuencias diarias y Air Europa con una. Alvedro pasaría de tener 13 a 20 frecuencias semanales, añadió el concejal.

Además de estos asuntos, la Junta de Gobierno del Consorcio de Turismo aprobó la firma de un convenio con la Cámara de Comercio de A Coruña por el cual del 17 de noviembre al 17 de febrero se incrementará en un 50% la conectividad con el aeropuerto de Barajas para dar la posibilidad a los viajeros de ir y volver a Madrid en el mismo día en vuelos de Iberia. Esta conectividad costará al Ayuntamiento 150.000 euros y a la entidad empresarial, 50.000, mientras que Iberia valorará su riesgo en 500.000 euros. Este será un proyecto piloto que la Cámara y Turismo promoverán a través de una colaboración que esperan que tenga continuidad para favorecer los desplazamientos por negocios. Tres días a la semana los aviones pasarán la noche en la pista de Alvedro y despegarán a Madrid a las 06.30 horas.