Una cuota con dos versiones

La alcaldesa asegura que ni ella ni sus ediles tienen deudas con la agrupación local del PSOE, en contra de lo que sostiene la secretaria general de la agrupación local, destituida esta semana del Gobierno local. El vicesecretario xeral del PSdeG, Pablo Arangüena, replica que sí existe tal deuda y que Rey solo pagó una cuota el día que apartó a la edil

¿Debe dinero el grupo municipal socialista a la agrupación coruñesa? Según la alcaldesa, Inés Rey, no existe ninguna deuda; según el vicesecretario xeral del PSdeG, Pablo Arangüena, sí la hay. Añade el diputado y mano derecha del líder gallego del partido, Gonzalo Caballero, que desde que Rey es regidora solo ha abonado una cuota de 300 euros, este martes, 10 de noviembre, el día en que comunicó a la secretaria general de la agrupación local, Eva Martínez Acón, afín a Caballero, la destitución de sus funciones en el Ejecutivo local como concejal de Empleo. Según Acón, fue por reclamar estos pagos; según Rey, por su "nula dedicación" y "absentismo laboral".

Las diferencias entre el grupo municipal y las direcciones local y gallega se hacen cada vez más grandes desde el cese de Acón, aunque ya existían con anterioridad. Rey aludió ayer por primera vez a las cuotas que se le exigen a ella y a parte de su equipo de gobierno, tras no hacerlo antes ni ante los medios de comunicación ni a través de una carta a la militancia. Sin querer profundizar en el asunto, aseguró con un "no" rotundo que no hay deudas con la agrupación local. "No voy a entrar en cortinas de humo e intentos de tapar la realidad a la que yo he hecho frente", dijo. Los motivos en los que afirma haberse apoyado la alcaldesa para apartar a Acón son su "escasa dedicación" y su "incapacidad de asumir sus responsabilidades como concejal", además del cuestionamiento de criterios y prioridades.

El relato que hace Arangüena de la situación es totalmente opuesto. "En el PSOE hay que decir la verdad, durante 16 meses una serie de compañeros, incluida Inés Rey, no han realizado las aportaciones que debían al partido y ella no hizo el primer pago hasta este martes, justamente el día en que se cesó a Eva Martínez. Eso no cubre las aportaciones que le corresponden tras 16 meses de dedicación a su cargo. Se está construyendo un relato falso que supone para ella [Acón] un perjuicio añadido porque se le está acusando de absentismo", replica el vicesecretario xeral del PSdeG en un informe remitido a Acón ayer en respuesta a su "solicitud de información en relación a las aportaciones realizadas desde el grupo municipal socialista para la agrupación local".

El Gobierno local se remite a la respuesta de ayer de la alcaldesa respecto al pago de las aportaciones, sin confirmar si la primera cuota, como asegura Arangüena, se efectuó esta misma semana. El diputado también apunta que algunos concejales socialistas aún no han realizado ningún ingreso. Acón señala que solo ella y dos compañeros del equipo de gobierno han realizado pagos hasta el momento.

La portavoz de Marea Atlántica, María García, remitió ayer una carta a la alcaldesa en la que le solicita que resuelva sus "conflictos internos", dado que se producen en "plena crisis sanitaria".