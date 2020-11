Las restricciones conducen a Yelmo al cierre temporal de sus dos cines en la ciudad

// C. Pardellas

Un trabajador de Yelmo Cines de Os Rosales utiliza la pantalla táctil de compra de entradas. // C. Pardellas

Al cierre temporal de la hostelería y al cese de actividad de algunos hoteles de la ciudad se une ahora el parón de los cines. Yelmo ha decidido cerrar sus salas de Os Rosales y Espacio Coruña hasta que las medidas restrictivas permitan una reapertura en condiciones.

Estos dos cines ya contaban con apenas cinco películas en cartelera en las últimas semanas. Sin estrenos importantes y con poco público, Yelmo ha decidido hacer un parón en su actividad y ha cerrado las salas de estos dos centros comerciales. La venta online ya no está operativa.

Las salas reabrieron en la ciudad el pasado mes de julio, tras el estado de alarma, pero no han conseguido retomar la actividad de antes del Covid-19. El toque de queda ya fue un duro golpe para estos negocios, que tuvieron que reprogramar la cartelera para que los clientes estuviesen en casa antes de las once de la noche.

Además, el aforo que se permite, según las últimas restricciones de la Xunta, es de 30 personas, independientemente del tamaño de la sala. Así, Yelmo paraliza su servicio, al menos, hasta diciembre.

Se mantienen, de momento, las proyecciones en Los Cantones y Marineda City, que gestiona Cinesa, aunque casi no hay novedades cinematográficas, pues los grandes estrenos se han aplazado por el coronavirus. Algunos, incluso, se emitirán por primera vez en plataformas digitales como Netflix, lo que abre el debate sobre el futuro de los cines.

Los Cantones no ha parado su actividad desde que se levantó el primer estado de alarma y actualmente cuenta con siete películas disponibles. Cinesa trata de "adaptarse a las circunstancias" , según indican, e impulsa una iniciativa de alquiler de salas. "Sabemos que es un producto interesante en general para celebrar un cumpleaños o una reunión familiar o de amigos. Pero ahora, además, creemos que hay gente que, a pesar de que nuestros cines cumplen estrictos protocolos de seguridad, se sienten más cómodos si no comparten la sala con personas que no conocen", informan desde Cinesa, que desde ayer permite ingerir comidas y bebidas dentro de sus salas de Marineda City. El alquiler del cine es para un máximo de 20 personas. De todos modos, se mantienen las normas de seguridad, como llevar mascarilla en todo momento, distancia entre espectadores, aforos limitados y protocolos de limpieza.

Cinesa segura que "la experiencia de cine sigue siendo la misma" a pesar de las circunstancias, que les han obligado a eliminar las últimas sesiones por el toque de queda. La última proyección es a las 20.55 horas.

Más cierres de hoteles

El cierre de la hostelería decretado por la Xunta vino acompañado por el cierre de los hoteles DoubleTreeby Hilton, abierto en septiembre en Zalaeta, y Noa Boutique, en Oleiros, los primeros en anunciar su parón ante las restricciones y los cierres perimetrales, que hacen que el turismo sea prácticamente nulo. Poco después se les unió el Attica de Oleiros.

El Eurostars Atlántico, ubicado en los jardines de Méndez Núñez, siguió el mismo camino esta semana. Hace unos días, un cartel en la puerta del inmueble anunciaba el cese de la actividad. La dirección entiende que es momento de "asumir responsabilidades individuales y de garantizar la seguridad y la salud, no solo de los clientes del hotel, sino también de los empleados", según se puede leer en el comunicado. El Hesperia de Juan Flórez ya no ofrece habitaciones y el Exe Coruña, junto al centro comercial de Cuatro Caminos, no abre los fines de semana.

Otros establecimientos hoteleros han optado por reiventarse para evitar el cierre, como Alda Hotels, que ofrece sus habitaciones de Matogrande y Riego de Agua para alquiler por mes. El precio es de 600 euros.