El Gobierno local acusa a la dirección del PSdeG de "atacar" a la alcaldesa por la destitución de Acón

El Gobierno local acusa a la dirección del PSdeG, con Gonzalo Caballero a la cabeza, de atacar a la alcaldesa, Inés Rey, "en vez de hacer oposición" al presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo. Fuentes del entorno Rey manifestaron que "sorprende mucho que la mano derecha de Gonzalo Caballero", en referencia al vicesecretario xeral del PSdeG, el coruñés Pablo Arangüena, "se dedique a atacar a la alcaldesa socialista de la ciudad, en vez de emplear su tiempo como diputado y número dos del PSdeG para hacer oposición a Feijóo".

Este reproche se produce después de que Pablo Arangüena, en un informe remitido a la agrupación municipal de A Coruña, asegurase que el primer pago de Inés Rey al partido desde que ocupa la Alcaldía coruñesa se produjo el pasado martes, jornada en la que fue apartada del Gobierno municipal la secretaria local Eva Martínez Acón, y que fue de 300 euros.

Para el entorno de Inés Rey, el "ataque" a la alcaldesa constituye "un burdo intento de manchar a los concejales, cuando todos hacen sus aportaciones". Estas fuentes agregan que "con esta maniobra pretendieron inicialmente amedrentar a la alcaldesa para que no cesara a Eva Martínez Acón, dirigente de la máxima confianza de Gonzalo Caballero y que éste le impuso a Inés Rey en la candidatura municipal".

Mientras que el PSdeG sostiene que la cantidad abonada por Inés Rey "no cubre las aportaciones que le corresponden tras 16 meses de dedicación a su cargo" y afirma que siguen existiendo aportaciones pendientes por parte de concejales de A Coruña, fuentes municipales replican que los ediles socialistas "están abonando las cuotas fijadas por el comité provincial, que acordó en julio unas tablas por el 99% de apoyo de un total de 187 miembros". Añaden que "casualmente la única discrepante fue Eva Martínez Acón", la edil apartada. Las fuentes del grupo municipal socialista indican que "no consta" que desde julio se haya presentado ningún recurso al acuerdo adoptado por el órgano provincial. La dirección federal del PSOE, sin embargo, ha advertido a la provincial de que su acuerdo "no cumple con la resolución del comité federal" porque "minora las cantidades propuestas" por ese órgano.

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, esquivó ayer por segunda vez esta semana la polémica y aseguró que está centrado en buscar solución a la crisis que atraviesa el país por lo que no está inmerso en la polémica que mantiene enfrentados a la dirección de su partido y al Gobierno municipal de A Coruña.

En una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE gallego y cuestionado al respecto, Gonzalo Caballero ha remarcado que de las cuestiones orgánicas a este respecto se está ocupando el vicesecretario general del PSdeG, Pablo Arangüena.

Es la segunda ocasión durante esta semana en la que el máximo responsable de los socialistas gallegos elude pronunciarse sobre el enfrentamiento existente entre la dirección coruñesa del partido y el grupo municipal, cuyo origen se halla en las primarias para la elección de la candidatura del PSOE a las pasadas municipales y en los cambios introducidos luego en la misma por las direcciones provincial, gallega y estatal.