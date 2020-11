Los taxis retoman su actividad habitual ante la falta de acuerdo entre las asociaciones

El primer intento por parte de los taxistas de adaptarse a la nueva situación para afrontar la caída de ingresos por la pandemia ha resultado fallido. Las dos asociaciones del taxi de A Coruña, Radio Taxi y Tele Taxi, acordaron el pasado viernes reducir, durante el fin de semana, el servicio al 50%. Del total de la flota, con 522 vehículos, el sábado trabajaron las licencias pares y el domingo, las impares. Sin embargo, en la reunión celebrada ayer no hubo consenso entre ambas partes para mantener o ampliar esta medida y el servicio retoma su actividad habitual.

El Concello, presente en la cita, no intervendrá para regular la situación, por lo menos de momento, pues espera que haya un acuerdo entre ambas partes. Radio Taxi apuesta por dejar menos coches en la calle ante la caída de la demanda. "Al final es una cuestión de estadística. Si hay pocos servicios, pero también menos taxis, se reparte más entre todos", señala el presidente de esta asociación, Antonio Vázquez, que en su propuesta incluyó que, además de que el fin de semana trabaje la mitad de los coches, "martes, miércoles y jueves descanse un tercio de la flota, es decir, 174 taxis".

Tele Taxi se negó. Lo explica su presidente, Manuel Sánchez Quindimil: "Al final somos autónomos. Y si no trabajamos, no recaudamos. Nos parecía bien lo del fin de semana, pero más no". Además, desvela que en una reunión interna, sus socios votaron "no" a la regulación. "No quiero ser responsable de que se echen conductores", sentencia.

Sin acuerdo entre las dos partes, toda la flota vuelve a las calles de la ciudad. Antonio Vázquez insiste en que el experimento del fin de semana tuvo resultados positivos. "No quedó ninguna parada sin atender. Tenemos que reconocer que no hay las mismas llamadas que antes", reflexiona. También Quindimil asegura que "la actividad se mantiene" aunque está muy lejos de los números de antes de la pandemia. "No estamos bien", indica.

Ante la negativa de Tele Taxi, que quiere mantener el servicio como siempre de lunes a viernes, Radio Taxi ha decidido que descarta adaptarse a las circunstancias del coronavirus aunque la situación empeore. "Si se llega, por ejemplo, a un confinamiento como el de marzo, no haríamos regulación. Si no fuimos capaces de ponernos de acuerdo ahora, no lo vamos a hacer más adelante", reflexiona Antonio Vázquez, que entiende que, si es necesario, será el Ayuntamiento "el que decida algo, ya que las licencias son municipales". "Estaremos todos en la calle todos los días", resume. Quindimil asume que "ha quedado todo en nada", aunque considera que su asociación ha hecho un esfuerzo durante el fin de semana, cuando el servicio se redujo a la mitad. "No sé en qué quedará la cosa. Si el Concello nos ordena parar, lo haremos", concluye el presidente de Tele Taxi.