Arangüena: "Nadie en el grupo socialista está al día en el abono de las cuotas al partido"

El vicesecretario general del PSdeG-PSOE, Pablo Arangüena, informó ayer de que la dirección gallega del partido ha enviado al Gobierno municipal de A Coruña dos resoluciones en las que, por un lado, insta a los concejales del Ejecutivo local a abonar las cuotas que asegura que adeudan desde hace 16 meses para el funcionamiento de la Ejecutiva socialista; y, por otro, reclama a grupo municipal que firme lo antes posible el convenio por el cual se establece el abono de las aportaciones económicas.

Arangüena, en una comparecencia en la sede del PSOE en la ciudad, aclaró que "no hay ningún miembro" del grupo socialista en el Concello que esté "al corriente de pago de las cuotas", incluida la secretaria general y concejala destituida, Eva Martínez Acón. "Lo más parecido" -matizó- "es la secretaria de la Ejecutiva coruñesa". Acón fue relevada el martes por la alcaldesa por su "nula dedicación a las tareas de gobierno", "absentismo laboral y "falta de lealtad". Arangüena discrepa e insiste en que el cese se produjo por "reclamar reiteradas veces" al equipo de Gobierno local el pago de las aportaciones.

La Secretaría de Comunicación del PSdeG concretó por la tarde a través de una nota que Acón ha pagado al partido 3.500 euros desde que tomó posesión de su cargo hasta que fue cesada. El texto añade que tanto la alcaldesa como el portavoz municipal, José Manuel Lage, pagaron "cero euros" en el mismo periodo. Arangüena informó la semana pasada que Rey había abonado el mismo día en que apartó a Acón los 300 euros mensuales que le corresponden según las tablas para determinar las aportaciones aprobadas por Ferraz. Al ser también diputado provincial y provenir su sueldo principal de esta representación, Lage abona las cuotas al partido establecidas para los cargos de la Diputación a la Agrupación provincial, por lo que no las paga como concejal.

Al reclamar las cuotas pendientes al grupo socialista, Arangüena se refirió a los ingresos del portavoz del Gobierno local y recalcó que son "superiores a los del presidente del Gobierno" y a los suyos. "Yo ingreso las aportaciones que me corresponden, como el resto de diputados", añadió. La regidora optó por no responder a las reclamaciones del vicesecretario del PSdeG una hora después en un acto en el Palacio Municipal. "No voy a hablar de asuntos internos del partido", respondió dos veces para evitar comentar si sus concejales han regularizado los pagos al PSOE. Rey atribuyó la destitución de Acón a su "escasa dedicación a sus responsabilidades como edil", motivo que rechaza la dirección gallega, a la que la exedil es afín.

Arangüena descartó que estas diferencias entre el Gobierno local y la Agrupación local del PSOE hayan creado una confrontación y añadió que la Ejecutiva gallega del PSdeG "siempre estará al lado de sus alcaldes" y "no propiciará rupturas". "Es un problema de ética", consideró, aunque no acusó a nadie en particular.

El vicesecretario general habló también de la filtración sobre los impagos de la secretaria de Organización de la Ejecutiva local del PSOE, María Jesús Guardado, quien firma la carta de apoyo de la Ejecutiva a Acón y que ayer prefirió guardar silencio. Arangüena descartó irregularidades. "Tuvo un problema de domiciliación de cuotas. Hay que tener en cuenta que es jubilada y que no ocupa ningún cargo público. Los militantes pagamos unos 60 euros cada seis meses, algo parecido. En todo caso hablamos de 60 euros en medio año, no hace falta que lo contrapongamos con los ingresos del portavoz municipal", dijo Arangüena.