El BNG exige a la Xunta que la evaluación ambiental de As Percebeiras sea ordinaria

Alexandra Fernández y miembros del BNG, en As Percebeiras. // V. E.

La diputada del BNG Alexandra Fernández presentó una iniciativa en el Parlamento gallego en la que reclama a la Xunta que el proyecto urbanístico de As Percebeiras sea sometido a una evaluación ambiental estratégica ordinaria y no simplificada, como pretende el Concello, ya que esta última fórmula acorta los plazos establecidos.

Fernández recordó ayer que el pasado verano comenzó el periodo de información pública de esta actuación y que se presentó una "cascada de alegaciones" de las que el BNG pretende hacerse eco ahora con esta iniciativa.

"No estamos de acuerdo con el modelo de ciudad que plantea este plan especial", afirmó la parlamentaria nacionalista, para quien el proyecto vulnera la normativa urbanística vigente y hace "revivir lo peor de la cultura del pelotazo urbanístico". También defendió que se rehabiliten las 20.000 viviendas vacías de la ciudad en lugar de que se construyan las 370 previstas en As Percebeiras, y aseguró que los plazos del plan general para que se desarrolle esta actuación están ya caducados. La diputada añadió que el proyecto que lidera la inmobiliaria Metrovacesa no cumple la normativa de las Directrices de Ordenación del Territorio ni el Plan de Ordenación del Litoral.