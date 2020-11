"En Calvo Sotelo y la Batería no debe haber nuevas edificaciones, salvo alguna cultural"

El Concello encargó a la Universidade da Coruña la redacción de unas Líneas Estratégicas para la Reordenación del Espacio Portuario Interior con vistas a la liberación de terrenos que dejarán de tener ese uso. Tras la presentación de la primera fase de este estudio, el director del equipo redactor, Carlos Nárdiz, detalla alguna de las propuestas que contiene, que afectan a los muelles de Trasatlánticos, la Batería y Calvo Sotelo.

¿Ha sido muy complejo elaborar esta propuesta?

Hemos analizado todos los documentos elaborados por la Autoridad Portuaria y el Concello para transformarlos en un documento base que analiza la zona 1, los muelles de la Batería y Calvo Sotelo, y estamos empezando ahora con la zona 2, que comprende el de San Diego. Es un proceso complejo puesto que tiene muchas sensibilidades y esperamos que estas líneas estratégicas sean una puerta de salida para el diálogo entre las administraciones y para unos futuros protocolos y convenios que habrá que firmar en el futuro.

En su propuesta se menciona la necesidad de que los muelles se integren en la ciudad. ¿Será difícil conseguirlo?

Entiendo que en A Coruña no debe ser más difícil que en otra ciudades donde se viene avanzando en este sentido desde los años noventa a través de la Ley de Puertos de 1992, que establecía un proceso para que los antiguos terrenos portuarios se integraran en las ciudades. Eso implicaba la realización de un Plan de Utilización de Espacios Portuarios por parte de la Autoridad Portuaria y de un Plan Especial del Puerto que debía aprobar el Ayuntamiento, por lo que era un elemento de diálogo entre administraciones. Creo que la experiencia que estamos viviendo con retraso en A Coruña se ha producido en otras ciudades que hemos analizado y es la dirección por la que tenemos que caminar.

Destacan en su estudio que la Avenida do Porto es una barrera entre los jardines de Méndez Núñez y el puerto. ¿Podría salvarse con el túnel que propuso el PP durante su mandato municipal?

La intervención que se hizo en la Marina redirigió el tráfico por la Avenida do Porto, que tiene unas cargas de tráfico importantes que hemos evaluado. En las Líneas Estratégicas planteamos escenarios a corto, medio y largo plazo, y a corto plazo proponemos medidas como las que hace ya el Ayuntamiento en línea con los carriles 30. A medio plazo planteamos la especialización de los carriles laterales para la bicicleta y a largo plazo un túnel sobre el que ahora estudiamos cómo debe ser el enlace con la plaza de Ourense, por lo que la propuesta del PP parece que habrá que acometerla en el futuro si queremos trasladar los espacios públicos de los jardines de Méndez Núñez hacia el muelle de la Batería.

¿Por qué proponen trasladar los cruceros a Calvo Sotelo?

Desde el punto de vista funcional, el muelle de Trasatlánticos es el adecuado para los cruceros por su calado y el tamaño de los buques actuales, pero Calvo Sotelo ya está actuando de forma complementaria cuando llegan varios cruceros. La razón del cambio es que la ciudad se va abriendo de forma progresiva a espacios peatonales en torno a O Parrote y el muelle de Trasatlánticos tiene ahora una enorme centralidad, por lo que intentar recuperar recorridos peatonales en torno al muelle, aunque sea de forma provisional cuando no haya tráfico de cruceros, nos parece importante. En el futuro, debería actuar como complementario de Calvo Sotelo, que sería el principal para los cruceros, ya que incluso proponemos construir allí una nueva estación marítima. El de Trasatlánticos debe seguir siendo para cruceros, pero no en toda su longitud, pero esto es una propuesta sobre la que habrá que alcanzar un consenso en el que intervenga también la Autoridad Portuaria.

Proponen mantener los usos terciarios en la Batería y Calvo Sotelo. ¿No es un riesgo a la vista de la experiencia de Palexco y Los Cantones Village?

Esos usos terciarios no irían orientados a ese tipo de edificios, sino a actividades ciudadanas que pueden ser deportivas, hosteleras o culturales, sobre todo en los antiguos silos de Cementos del Cantábrico. Mayoritariamente serían suelos que se liberarían, ya que no se construirían edificaciones más allá de la propia estación marítima, que podría ser un edificio multiusos. Pensamos que Palexco y Los Cantones Village fue una intervención que en su momento permitía distintas alternativas y sobre el segundo de ellos estamos estudiando cuál podría ser su futuro en función de la continuidad de los espacios peatonales de O Parrote con los de la Batería y Calvo Sotelo.

También advierten de que los edificios que se construyan en esos muelles no deben superar la altura de los de valor patrimonial situados fuera del puerto.

Sí, porque las edificabilidades que establece el plan general de un metro cuadrado por cada metro cuadrado las consideramos excesivas, ya que aproximadamente el 50% está ocupado ya por edificaciones institucionales en los bordes de la avenida do Porto. por lo que las posibilidades de aumento de esa edificabilidad en unos espacios que son centrales y que tienen una continuidad con el espacio público son muy reducidas. Creemos que ahí no debe haber nuevas edificaciones más allá de algún equipamiento cultural, ya que pensamos que deben ser espacios libres de titularidad pública para usos ciudadanos. Pero es un planteamiento inicial para dialogar con las diferentes administraciones.

¿Se descartan en su propuesta otros usos terciarios como hoteles o centros comerciales?

No figura porque creíamos que era inadecuado. Aparecían en el Plan Especial del Puerto de 2008 que no llegó a aprobarse, pero a nosotros nos parece que la vocación de esos espacios no debe ir por ahí. Sí puede haber como en Alicante o Málaga unos ciertos aprovechamientos comerciales, pero estudiándolo en detalle para que no transformen el paisaje de los muelles.

¿Por qué analizan el futuro de los muelles de Linares Rivas y del Este a pesar de que mantendrán sus usos portuarios?

Nos parece que las zonas 1 y 2 del puerto que aparecen en el plan general no tienen continuidad. En estas Líneas Estratégicas no haremos propuestas sobre esos dos muelles, pero creemos que habrá mantener los usos productivos que tienen, fundamentalmente los pesqueros, aunque quizá tendrá que haber una reordenación de las edificaciones existentes. El gran debate será la Lonja, ya que hay cierto consenso en que fue una mala decisión situarla allí, no desde el punto de vista funcional, pero sí desde el de la ubicación, por lo que posiblemente en el futuro habría que plantear una alternativa. Está ubicada en el muelle de Linares Rivas, donde la ciudad tiene una oportunidad de abrirse al mar.

¿Cuándo está prevista la presentación de la segunda fase de su propuesta para los muelles?

La idea que tenemos es presentarla a mediados de diciembre, primero al Ayuntamiento y luego a los grupos municipales para que a final de año tengamos un documento refundido sobre las zonas 1 y 2.

¿Habrá en ese momento una mayor definición de las propuestas de las Líneas Estratégicas?

Sí, tendrán más definición, pero con el planteamiento de que son líneas estratégicas y por lo tanto son un principio para dialogar entre las administraciones y establecer convenios. Después habrá que redactar un plan director que defina exactamente cuáles van a ser las actividades y los aprovechamientos urbanísticos. Nosotros no vamos a entrar en eso porque no es el encargo que tenemos. El Ayuntamiento está dándonos toda la información que necesitamos y no estamos teniendo ningún condicionante, por lo que estamos trabajando con total libertad como Universidad. Ayer [por el jueves] nos hemos reunido con los grupos municipales y también nos están dando su confianza para que este documento que estamos haciendo sea un punto de partida para que ellos dialoguen y sean capaces de elaborar algún tipo de declaración institucional.