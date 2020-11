Canción protesta en Labañou

Un momento de la actuación de As Percebeiras Band.

Un momento de la actuación de As Percebeiras Band. // Víctor Echave

" Sonche das Percebeiras, sonche de Labañou, veño erguer o canto, en contra da especulación. Non queremos pelouros, queremos sentir o sol. Fóra das Percebeiras, fóra de Labañou", estos versos forman parte de una canción de As Perceibas Band. La carta de presentación de esta formación compuesta por Miguel Ladrón (voz y guitarra), Tito Ritman (bajo y voz), Pablo Añón (saxo) y Arthur B. Kress (batería) que ayer dieron un concierto en las pistas de baloncesto ubicadas en las inmediaciones de las casas del Carmen en un acto reivindicativo contra la construcción de As Percebeiras.

Al tema contra el proyecto de edificación, se sumaron otros para dar un concierto ecléctico que sonó a latino, rumba, punk y ska. Un variado repertorio en el que solo bailaron los que no consiguieron un asiento en el espacio acotado para 40 espectadores. La sesión vermú adaptada a las medidas contra el coronavirus que animó a un buen número de vecinos a participar en el acto. Fuera del espacio acotado, decenas de vecinos decidieron disfrutar de la música en directo al otro lado de la cinta.

A la actuación de As Percebeiras Band se sumó Adhara (Adhara & Ritman), así como Xurxo Souto, que no se quisieron perder el concierto organizado por la asociación vecinal. Tampoco faltaron a la cita -como espectadores- concejales del BNG y de Marea Atlántica.

La actuación musical que se desarrolló durante la mañana de ayer es una muestra más de las acciones reivindicativas vecinales y políticas. Desde que el pasado mes de julio el Concello aprobase el plan para el polígono de As Percebeiras, los vecinos han organizado distintas concentraciones para mostrar su malestar contra los "mamotretos". Una de esas acciones fue la colocación de carteles detallando distintas infraestructuras que los residentes de la zona quieren en el polígono, en vez del edificio de catorce y once alturas que está proyectado.

Aquí vai un parque para a cativada. Aquí vai un campo de chave. Aquí vai unha pista para pasear, son algunas de las propuestas que se pueden leer en estos carteles. Además, durante el acto reivindicativo de ayer, otro grupo confeccionó el mensaje Especulación stop con 16 carteles, uno por cada letra.