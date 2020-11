Santa Lucía espera inversión por el centro de salud y la Ciudad de las TIC estará en marcha

Los presupuestos gallegos de 2020 pasaron de largo por Santa Lucía, donde sus vecinos demandan un centro de salud en el edificio del mercado cuyo proyecto se atascó en el mandato de Marea. Las cuentas no dedicaron inversión específica, solo 1,5 millones para "nuevas actuaciones" sin precisar. El nuevo proyecto de integración del recinto sanitario en el mercado, que ha diseñado y ejecutará el Concello, tiene la aprobación de Sanidade, aunque hay aspectos técnicos por definir. El proceso será largo y las obras, a priori, no no comenzarían en 2021. Fuentes municipales indican que el acuerdo está en fase avanzada. La Ciudad de las TIC entró en las cuentas de este año con una partida genérica para planes estratégicos, pero la licitación y obras del primer edificio del complejo tiene una ayuda del Igape de 4,82 millones.