Incertidumbre para el 'Black Friday'

Las asociaciones de comerciantes Distrito Picasso, Obelisco o Bulevar Elviña no han preparado una campaña con motivo del Black Friday, aunque muchos de sus socios sí promocionan descuentos estos días. En algunos casos, incluso desde "principios de mes porque no ha habido ayudas y el comerciante resiste como puede", afirma Belén Chaver, presidenta de la asociación de comerciantes de Pablo Picasso.

Con "ilusión", afrontan desde la asociación Obelisco esta semana de rebajas prenavideñas. Francisco Javier Mosquera, presidente de la asociación subraya, sobre todo, la importancia de que la ciudadanía "compre en el pequeño comercio, aunque sea por internet, porque lo puedes ver a pie de calle" y después comprar online. En estos tiempos de pandemia, apunta que tanto la campaña del Black Friday como la de Navidad "están inciertas. El tiempo puede influir, quizás, pero lo más importante es que se apoye al pequeño comercio porque se está esforzando para adaptarse".

Al igual que en Obelisco, en Picasso cada comerciante está decidiendo de forma individual si inicia rebajas o no de sus productos. También opina que "no se pueden hacer ni previsiones ni planes. no sabemos qué va a pasar y vivimos pendientes del DOG". Desde la asociación "solo podemos solicitar a la Xunta y al Concello" distintas ayudas porque están "en la cuerda floja", asegura Chaver. En el caso del Concello, Chaver indica que le han pedido al Gobierno local -mediante carta y reuniones- que "aligeren impuestos municipales y, con los parking, que los clientes puedan aparcar gratis".

"Solo hay ayudas para la hostelería y la hostelería tira de todo, porque se complementa, y si no puedes tomar un café a lo mejor no sales a comprar", lamenta la representante

Bonos

Abel Caballero, de la asociación de Bulevar Elviña y tesorero de la Federación de comerciantes, es más optimista y considera que el "mejor Black Friday es el 50% de descuento de los bonos Presco".

A través de esta iniciativa, los locales participantes pueden ofrecer rebajas a los clientes que, después abona el Concello. Están funcionando tan bien, apunta, que han tenido "que aumentar de 3.000 a 6.000? el techo de gasto por comercio".

Desde la Federación coruñesa han iniciado una serie de actuaciones para llegar al mayor número posible de autónomos y clientes para explicar lo que son los bonos y cómo funcionan. "Se ha ido puliendo lo que no funcionaba o era complicado y ahora los comerciales incluso dan de alta a los comercios in situ".

El usuario descarga la aplicación "y ya está. Es un incentivo para que la gente joven vaya a comprar al comercio porque de otra forma no iría".

Para Caballero esto supone una doble ventaja: por un lado, "acerca a la juventud al comercio, porque no teníamos un precio competitivo, aunque sí que tenemos otras cosas" y, por otra "hay un efecto llamada al revés. Si llega alguien a un comercio y no tiene los bonos, el comercio llama y se apunta".

"No contábamos que funcionase tan bien y son ayudas directas a los comercios", hace hincapié el representante del comercio local que destaca, asimismo, que "no hay calle que no tenga un pequeño negocio adherido".