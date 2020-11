Verónica va a ser enfermera y Antón piensa si ser informático o bailarín. A él le corta el pelo su madre, mientras que su padre es ingeniero. Niños y niñas de 7 y 8 años se han imaginado así las vidas de estos personajes mientras participaban en el tesis de fin de grado de Rocío Ferreira, una de los cuatro estudiantes que han ganado los premios Ángeles Alvariño por sus trabajos de fin de grado o máster con perspectiva de género, que la Universidade da Coruña entregará hoy.

Ferreiras les preguntó a los alumnos "cómo era el día a día de Verónica y Antón", para investigar "su imaginario y los estereotipos" con su trabajo Mapas corporais narrados: una ferramenta para análise de xénero no proceso de transición ocupacional na infancia.

La conclusión es clara: hay algún avance, pero "persisten muchos estereotipos. Ligaban mucho la figura de la mujer a los cuidados", por ejemplo. "Prefieren jugar de forma segregada y eso impacta en las elecciones del día a día".

En el lado positivo, "hay una acción de resistencia. No les gusta el reguetton por la posición que deja a las mujeres". Otro aspecto que le sorprendió a Ferreira es que "reclamaban su derecho a participar en espacios públicos y a opinar sobre la infancia. Sorprende la capacidad que tienen de expresarse sobre temas de infancia, y muchas veces no les damos la oportunidad y deberían estar incluidos en los debates de la infancia".

Los roles de género se mantienen también entre la gente joven. Para muestra, el trabajo de fin de grado de Sara Fernández Tinder, amor e viceversa. Análise da representación do amor romántico e a súa influencia en Tinder.

Los universitarios ven la aplicación "para relaciones sexuales, aunque la APP se promociona para encontrar el amor". Otra de las conclusiones a las que llegó es que un buen número sigue queriendo un "amor romántico, entendido como una posesión que oprime, sobre todo a la mujer".

Respecto a la propia APP, "las presiones sociales patriarcales se incrementan en Tinder. Las mujeres se ven cohibidas por la cosificación, porque no son libres para hacer lo que quieren", hasta el punto de que muchas usuarias deshacen los me gusta ante la insistencia y acoso de otros usuarios.

"Hay una diferencia brutal entre hombres y mujeres. Ellas no subían fotos más atrevidas para que no les llegase el pesado de turno. Si un chico sube una foto sin camiseta es 'qué buena está' y si es ella, quien la sube en sujetador, 'es una guarra".

Formación

Para llegar a una igualdad real es necesario empezar por las aulas: de Infantil a la Universidad, sobre todo, si se trata de futuros profesores. Carlota Rial hizo un análisis sobre A perspectiva feminista nas guías docentes dos grados en Educación Infantil nas universidades da Coruña e de Santiago. "Solo la USC tiene una materia optativa específica de género que no es obligatoria, es una optativa y la UDC, ninguna", subraya Rial.

"Si queremos que haya un cambio, tendrá que haberlo en la formación de los profesores para transformar esas aulas". Si la perspectiva de género no está presente en la carrera, es fácil que un profesor "no se dé cuenta de que por usar ciertas palabras ,o no usarlas, se invisibiliza a las mujeres". Aunque las guías académicas hablan de que se tendrá en cuenta la perspectiva de género "es solo en el papel y no se dice cómo hay que trabajarlo".

Si los profesores tienen durante sus estudios una escasa formación sobre el tema, en los libros de texto no está mejor la cosa. Así lo ha visto Adrián Vázquez, en un trabajo sobre O que (non) nos ensinan os libros de texto. Análise do código icónico e lingüístico dos libros de texto de 2º e 4º de ESO.

El autor analizó los libros de texto de antes y después de 2007 "año en el que entra la ley de igualdad y apenas presentan cambios significativos". Si bien si hay un cambio positivo en las fotos grupales "en las que se ven a más mujeres y razas, por cada tres autores hay una autora", con lo que se mantiene el "conocimiento androcéntrico".

Si aparecen mujeres suele ser "como la esposa de y no por sus cargos" . "Se habla de Virginia Woolf como feminista, no por ser una de las grandes autoras o con Marie Curie, es la única persona con dos premios Nobel, pero se dice que es la única mujer".

Vázquez entiende que la perspectiva de género debería ser transversal y más sutil, por ejemplo en los "problemas de matemáticas siempre se pone a un hombre como protagonista". Aunque los profesores quieran incluir la igualdad, "tienen que dar un currículo y si no lo dan, son penalizados". Además, el alumnado "cree que los libros son solo para enseñar y que no transmiten la igualdad" .