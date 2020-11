El color violeta tiñó ayer A Coruña y su área metropolitana. La palabra “basta” fue protagonista en un Día Internacional contra la Violencia de Género en el que los actos institucionales y las concentraciones vecinales sirvieron para denunciar esta “pandemia”. Así la definió la alcaldesa, Inés Rey, en la inauguración de la puerta del Ágora que el artista Woody James le dedicó a la coruñesa María Judite, asesinada en 2018.

La jornada estuvo marcada por los símbolos, con fachadas teñidas de violeta como la del Colón, el Concello y la Delegación del Gobierno, donde se celebró el primer acto oficial presidido por Javier Losada. Todos los grupos políticos se concentraron delante del Palacio de María Pita y la alcaldesa se unió a los trabajadores de las escuelas deportivas municipales para representar un lazo en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor. Vistieron la camiseta de la Carrera de la Mujer, que no se pudo realizar el pasado marzo por el confinamiento. En ese mismo escenario, el deporte se sumó al grito de no a la violencia. Deportistas, entrenadores y árbitros pasaron por Riazor para unirse a la campaña y fotografiarse con el lema O deporte di NON á violencia.

Las protestas se trasladaron a la calle por la tarde. El Obelisco fue el punto de encuentro de la concentración de la Plataforma Feminista Galega, a pesar de la lluvia. Pancartas, cánticos y, de nuevo, el color violeta protagonizaron una cita muy importante. Además, el colectivo Tendalistas colgó carteles con los nombres de las 89 asesinadas por el machismo durante 2020. En el acto participó la portavoz de Marea Atlántica, María García. La CIG y el BNG se manifestaron frente a los edificios de la Xunta y la Delegación del Gobierno para denunciar la “violencia institucional” y recordar que “el COVID-19 evidenció el carácter esencial de los trabajos de cuidados”.

Los minutos de silencio se repitieron en toda la comarca. Culleredo hizo un llamamiento a los más jóvenes a través de la campaña de concienciación Darlle like á igualdade. El Concello difundirá vídeos en las redes sociales para concienciar de la importancia de derrocar actitudes y comportamientos machistas. Ese afán de sumar a los jóvenes a esta lucha también se encuentra en Abegondo, donde se organizaron unas Olimpiadas por la Igualdad y cuentacuentos para los más pequeños. Participaron 230 escolares.

Dos alumnas del instituto de Carral leyeron un manifiesto mientras que en el colegio Emilio González López de Cambre, la lectura fue tarea de la profesora de música e integrante del grupo Mamá Cabra, Gloria Mosquera. En Sada, los actos se celebraron en la plaza de San Roque mientras que Miño conmemoró esta jornada con la constitución de la Mesa Local contra la violencia de género. Entre sus objetivos están mejorar la detección precoz de los casos, ofrecer una respuesta ágil a las víctimas, mejorar su protección o sensibilizar a la sociedad.