Soul para disfrutar, para bailar, para curar el alma en días grises y, sobre todo, para fomentar la inclusión y la diversidad. Con esa idea se sube al escenario el coro Sisters in the House, que actúa esta tarde en el Centro Ágora (19.00 horas), dentro del Festival Festigual. El plan inicial para esta cita, sin embargo, ha cambiado por las restricciones. “Nuestra propuesta incluía colaboraciones de diferentes colectivos, pero por el COVID-19 no podemos hacerlo”, desvela la directora del coro, Carmen Rey.

El aforo está reducido a 30 asistentes, pero el concierto podrá seguirse en directo por internet. “Es una pena que los planes no saliesen como pensábamos”, señala. A pesar de las circunstancias, han tratado con mimo un repertorio con temas de Stevie Wonder, Aretha Franklin, The Beatles o los Rolling Stone. También hay canciones gallegas: “Cantamos, por ejemplo, la Rianxeira con arreglos de soul. Es nuestro estilo”.

Esta cita les ha permitido volver a reunirse, ensaya y “vibrar con la música”, como indica Carmen Rey. Para ensayar, Sisters in the House consiguió que les cediesen un espacio al aire libre en Cambre. Las anécdotas no faltaron. “Fue muy divertido. Había vacas, burros y perros. Se unieron a nosotras mientras cantábamos”, comenta entre risas.

Jornadas para calentar la voz, recuperar sensaciones y llegar al cien por cien a una cita “muy especial”. El Festigual reivindica el derecho al pleno disfrute de la cultura, independientemente de las condiciones físicas o cognitivas de cada uno. “Dentro del coro, hay personas muy diferentes y muchas tenemos gente cercana con problemas de inclusión. Nos sentimos identificadas”, confiesa.

Formado solo por mujeres, el coro, que lanzó su primer disco en 2014, vuelve a la acción en el Ágora tras meses complicados. Con eso se queda Carmen Rey. “Necesitábamos estar juntas, ensayar, cantar y vibrar. Necesitábamos la música”, resumen. Las integrantes de Sisters in the House se mostraron “emocionadas” por tener esta actuación en su agenda. “Lo estábamos deseando”, asegura la directora del coro.

La actuación tendrá, no obstante, una particularidad, ya que las cantantes deberán llevar la mascarilla puesta en todo momento. “Es porque somos un coro”, explica, consciente de que “hay que seguir todas las normas y medidas”. Rey apunta que esas son las “exigencias” que deben adoptar, junto con la distancia de seguridad entre unas y otras. “Estamos muy contentas porque para nosotras es como respirar esto. Lo necesitábamos. Pero sí es cierto que cantar con mascarilla es muy complicado. Dificulta mucho coger aire y frena los agudos”, explica, aunque reconoce que “casi” están “acostumbradas” después de tanto ensayo.