El sector cultural se manifestó esta mañana en la plaza de María Pita para reivindicar "ayudas económicas" y que se les permita "volver a trabajar" con un protocolo seguro.

Once minutos de silencio guardaron músicos, promotores, dueños de salas de conciertos, hosteleros y público en general por los "once años que no podrá cumplir el Baba Bar", que cerró hace unas semanas debido a la situación actual.

La cantante Silvia Penide recordó que "la cultura es segura y necesaria". Tomi Legido, de la Mardi Gras, insistió en la necesidad de mantener abiertas estas salas y dar un impulso al sector cultural. La artista que cerró el manifiesto, Marian Ledesma, reivindicó el "derecho de acceso a la cultura" y apuntó que se trata de un sector "muy precarizado".