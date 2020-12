Baba Mohamed Lamin Ali, natural del Sáhara Occidental, vive estos días pendiente de la prensa y los partes de guerra del Frente Polisario. “El pueblo español siempre nos ha ayudado”, destaca, no así el Gobierno de España que “siempre tira hacia Marruecos”.

¿Cómo es el día en un campo de refugiados saharaui?

Allí no hay muchas salidas, la única salida que tienen los jóvenes es ir a estudiar a Argelia. Muchos jóvenes se quedan en el campamento y la mayoría ni siquiera terminan sus estudios en Argelia, la única vía que ven es ir al ejército. La mayoría de las mujeres no trabajan, son amas de casa y el único negocio es el comercio. Comprar mercancías en Tinduf y llevarlas a Mauritania, cosas así, a veces recurren a trabajos que no son legales, como el tráfico de alimentos hacia Mauritania.

Ahora, hay una situación de máxima tensión entre Marruecos y el Sáhara, ¿cuál es el motivo?

Desde el 20 de octubre, manifestantes saharauis se han concentrado pacíficamente delante del paso fronterizo de Guerguerat, entre la parte ocupada y Mauritania. Es un paso ilegal porque no se había acordado en el tratado de paz de 1991, se acordó que hubiese cuatro salidas y entradas, pero no esa franja, que es una vía comercial muy importante para Marruecos porque llega hasta Senegal. A raíz de la manifestación se paralizaron unos camiones marroquíes de mercancía, y cuando vieron que no se iba a acabar la manifestación, enviaron unos militares para sacar a los civiles. Es una zona en la que no puede haber ningún militar, ni marroquí ni saharaui. Fue una violación del tratado de 1991 y el Frente Polisario ya había avisado hacía una semana a las Naciones Unidas que cualquier movimiento en esa zona era una violación del tratado.

Desde A Coruña, estará muy pendiente de todo lo que ocurre…

Sí, mi día a día es leer la prensa de allí.

¿Cómo lo están viviendo sus amigos y familiares que están allí?

Mis amigos que son mayores de edad se incorporaron a las escuelas militares, los que nunca habían asistido y los que sí, se han incorporado al frente. Mis hermanos, los que están allí, están en el ejército y también hay escuelas militares para mujeres. Mi familia está en continua tensión, hay una incertidumbre de lo que pasa porque no hay mucha comunicación, no hay fuentes oficiales de lo que está pasando, solo el parte de guerra del Frente Polisario con las bajas que se han dado en el Frente Polisario o por parte de Marruecos.

El Frente Polisario asegura que se están ocasionando bajas en el lado marroquí, pero Marruecos no lo confirma ni desmiente.

Ha confirmado que hay pérdidas materiales, pero no ha confirmado bajas y eso es rarísimo.

Este conflicto, que lleva desde 1975 y visto que en el 91 hay una resolución de la ONU para que se celebre un referéndum, llegado a este punto, ¿qué papel cree que debería jugar España?

El Gobierno de España, desde mi punto de vista, no creo ni que debiera reconocer al Sáhara como país independiente, creo que debería exigir a la ONU, por lo menos, que se celebrase el referéndum. Es un papel muy importante que podría tener España aunque lo tiene realmente difícil por los chantajes de Marruecos con la inmigración o la reivindicación de la zona marítima de Canarias.

¿Cómo le gustaría que finalizase este conflicto?

Me gustaría que finalizase pacíficamente y que se celebrase un referéndum pero Marruecos no nos deja ninguna vía de negociación, ni de que haya un referéndum. La única vía que nos deja es la de volver a la guerra y a reivindicar lo nuestro por la fuerza.

¿Le llegan noticias de la gente que está en el ejército?

No, no llegan noticias porque en esa zona no hay cobertura. La única información que obtengo son los partes de guerra, es la única vía de información cierta. Me comunico con muchos jóvenes que residen en España y que quieren regresar al ejército y es difícil por el coronavirus con las fronteras cerradas y el miedo a regresar y estar contagiado.

Y usted, ¿se lo ha planteado?

De momento no lo tengo planteado, me ha venido la idea de regresar al ejército y si hace falta regresaría sin dudarlo.

Ojalá que no llegue ese momento.

Ojalá que se pueda resolver antes, pero lo veo muy complicado porque llevamos una semana y ni siquiera la ONU ha dado ninguna resolución ni posibilidad de negociación.

Al margen del conflicto, ¿cómo ve su futuro? ¿Le gustaría quedarse en España?

Elegí esta carrera antes de esta posibilidad de guerra, para poder ayudar a mi pueblo y mi idea siempre será regresar a mi pueblo y ayudar en todo lo posible. No veo la posibilidad de quedarme en España, prefiero volver.