Las redes sociales sirven, entre otras cosas, para responder o dialogar cuando no se puede hacer cara a cara. A veces no es necesario recurrir a la escritura convencional y unos emoticonos valen para expresar mejor lo que se quiere decir. Una discutida acción en el partido del domingo entre el Dépor y el Racing, en la que los ferrolanos reclamaron penalti por posible mano de Mujaid, motivó un peculiar cruce de emoticonos entre el deportivista y Jon García, del Racing. Este comparó a Mujaid con un jugador de baloncesto a través de un símbolo y el blanquiazul le respondió con otros dos: “No me voy a cortar el brazo, ¿no?”. Cada jugador también se rió, con emoticonos.