Trío Caldo son María Jorge (violín), Anaís Barbier (voz e pandeireta) e Pedro Fariñas (guitarra). Acaban de gañar os premios musicais Narf, da Deputación da Coruña.

Cando comezan co proxecto Caldo?

No ano 2018 comezamos en formato dúo,María e máis eu, co violín e guitarra, cun formato instrumental coa base da tradición oral galega e da gaita, adaptado ao noso formato.

E en que momento se incorpora Anaís Barbier?

Decidimos gravar o noso primeiro disco, que parte da tradición galega e sempre o rei é a gaita, aínda que en realidade é a voz. Foron as voces femininas as que retransmitiron coas cantigas e coplas a tradición e a historia. Nun principio ía colaborar en dous temas, que finalmente foron tres e contabamos con ela para os directos. Gustounos moito como foron os arranxos e agora facemos un 50% oral e un 50% instrumental.

Comenta que a súa base é de tradición oral, algo en concreto?

O noso repertorio son temas orixinais que facemos nós, sobre todo os instrumentais son autoría de Caldo e arranxamos temas populares galegos.

Dentro destes arranxos, hai mestura doutros tipos de música?

Non, non pensamos en fusión, non nos gusta moito porque se ve moi forzado, cada un escoita música e á hora dun arranxo, ese imaxinario musical, o focalizas. Non é fusión, senón influencia.

Ese bagaxe ao final, aínda que sexa de maneira subconsciente sempre está presente, non?

É o bonito, que arranxes a música galega desde diferentes puntos de vista, sen pensar en fusionar, é algo persoal que sae de forma natural.

Falaba do primeiro disco, teñen algún máis publicado?

Non, sacamos disco hai uns dous anos e agora estamos inmersos no segundo disco, con composicións ou arranxos, cremos que o próximo ano poderemos publicalo.

Neste contexto de pandemia, foi difícil organizarse para ensaiar para o certame da Deputación ou o disco?

O traballo do músico non está, digamos regrado, porque somos autónomos pero non estamos dados de alta cando ensaiamos ou cando facemos unha gravación, porque non hai unha empresa detrás. Reflexa o abandonados que estamos para ensaiar por exemplo, porque, para concertos si nos damos de alta como autónomos.

Que supón para vos recibir gañar os Narf?

Levamos unha época incrible porque o mes pasado gañamos o Martín Códax de Música Folk e este mes o Narf. Vemos recoñecido este traballo, xa que non hai concertos, os premios dannos visibilidade, ademais do económico, que nos vén moi ben porque somos independentes, non hai unha discográfica detrás e facilítanos gravar o segundo disco.

Estes premios serven para abrir portas?

Nun contexto normal si, agora, non sei. É guai facer entrevistas por esa visibilidade, porque o inverno preséntase duro e en verano tocamos bastante, pero en inverno, os concertos son nas salas e agora están pechadas ou só con capacidade para 30, que igual non lles compensa ou non nos compensa a nós desprazarnos. De aquí ao verán, xa se verá.