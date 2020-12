Disfrutar de un día de playa en A Coruña es algo habitual, una alternativa de ocio para todo el mundo, excepto si eres una persona con un alto grado de dependencia. Ningún arenal de la ciudad está adaptado al cien por cien para el amplio espectro de la diversidad funcional.

Son pequeñas cosas que, en su conjunto, permitirían a dependientes como Ángel, de 35 años y con una lesión cerebral severa, ir a la playa en verano como cualquiera. “Se necesita acotar el espacio, que haya una pasarela adecuada y no de paripé, alguien que pase a la persona a la silla anfibia, un cambiador adaptado y que sea solo para personas que lo necesitan porque, mi hijo es un tiarrón y utiliza pañal, es indigno que lo tenga que hacer en la playa”, explica su madre, María Luisa Fernández.

Esta misma situación se la planteó a la alcaldesa, Inés Rey, al poco de llegar al cargo para pedirle que adaptase aluno de los arenales. Durante la campaña electoral, se encontró con Rey y la abordó para hablarle de la situación de su hijo o de los usuarios de Aspanae. “Me dijo que fuese cual fuese el resultado, me llamaría y así hizo. Percibí sensibilidad y empatía”, aunque no ha vuelto a tener noticias.

“Felicidad extrema”

Durante cinco años, Ángel participó en un programa de la Fundación María José Jove en la piscina de Rialta y “fue una experiencia extraordinaria”. “Ángel no nada, pero disfruta al caminar como un astronauta en la luna y su expresión es de felicidad extrema”, subraya Fernández. La fundación llevó un proyecto similar a la playa de Oza durante el verano, donde “se acotaba y había grupos de diferentes actividades”, en el que también participó su hijo, aunque, con el incremento de demanda de estos programas, no le ha vuelto a tocar.

“Debería partir del Ayuntamiento para no depender siempre de una entidad privada”, sugiere Fernández. “Este es el único ocio que tenía mi hijo”, lamenta Fernández, que destaca la mejoría que experimentaba su hijo “en la plasticidad y también en su nivel de confianza”, porque en la ciudad “no se tiene en cuenta el ocio para adultos dependientes”. Si alguien “quiere ir al teatro, va a dejar de ir porque o no hay rampa o el baño no está adaptarlo. Se cumple la norma, pero no se piensa en las necesidades”.

Algo parecido ocurre en cualquier espacio público de la ciudad porque “ni los que gobiernan ni los que construyen tienen en cuentan esta parte de la sociedad”. Fernández considera que a la hora de diseñar un espacio “se puede hablar con estas personas y si no pueden tener voz, con los profesionales” que trabajan día a día con ellos.

Lo “ideal” sería que estos lugares se construyesen para el disfrute de todos, “para que muchos de ellos tuviesen otras opciones y más allá del círculo cerrado” de las familias o de sus centros de día que es el lugar “en el que se relacionan, es mucho más que un lugar asistencial”. Al final, “somos minorías y el tema es de sensibilidad, más que el coste”, concluye Fernández.

Próxima adaptación de las playas de San Amaro, Oza y Riazor

El Concello adaptará para que sean accesibles las playas de San Amaro, Oza y Riazor. El proyecto, que se prepara en el área de Medio Ambiente desde hace dos años, ha salido a concurso hace dos semanas. Con esta actuación, los citados arenales cumplirán la normativa estatal que obligaba a que todos los espacios públicos estuviesen adaptados antes del 1 de enero de 2019. El Ayuntamiento contó con el asesoramiento de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, el Grupo de Persoas con Discapacidade da Coruña, la Organización Nacional de Ciegos de España y la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia. El presupuesto para el proyecto, de unos 179.000 euros, permitirá proporcionar baños , aparcamientos, duchas, señalización y accesos adaptados, además de tres sillas anfibias. A estas sillas se suman cuatro pares de muletas anfibias. Cintas de nylon-algodón para ayudar al traslado de personas desde una silla de ruedas a la otra con ayuda de los asistentes. Tumbonas adaptadas o un bucle magnético portátil para dar servicio a personas con un aparato auditivo.