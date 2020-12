El debate de una pequeña modificación del presupuesto suscitó ayer el reproche unánime de la oposición al Gobierno local por el nivel de ejecución del presupuesto, que se sitúa en el 55%. El concejal de Facenda, José Manuel Lage, replicó que los 175 millones gastados hasta el momento suponen la mayor ejecución alcanzada en estas fechas en los últimos cinco años. La modificación presupuestaria recibió el apoyo de PSOE y PP, mientras que Marea y BNG se abstuvieron, al igual que la concejal no adscrita, Isabel Faraldo, esta por no haber dispuesto de tiempo para analizarla. Con este cambio se destinan 232.000 euros a pagar convenios con entidades que no fueron abonados en 2019 y se conceden 12.000 euros a la asociación de empresarios de Agrela para un estudio en el polígono por la renuncia de dos clubes ciclistas a la ayuda que se les había concedido.

Lage puso de relieve que los 175 millones gastados este año superan en 23 millones el nivel de ejecución de 2015, primer año del mandato de Marea, aunque solo gobernó la mitad de ese año, y recordó que en los ejercicios precedentes “no hubo pandemias”.

El nacionalista Francisco Jorquera consideró que la “enormemente baja” ejecución del presupuesto de este año es la “explicación” de que el Gobierno local renunciase a elaborar uno para 2021. Jorquera dijo que “no se puede discutir que el nivel de ejecución sea insuficiente”, mientras que el viceportavoz de Marea, Iago Martínez, destacó que las áreas donde el gasto ha sido menor son las de Protección Social y Reactivación Económica. Rechazó que se pueda discutir cómo se calcula el nivel de ejecución, ya que el Gobierno local defiende que se haga teniendo en cuenta solo las partidas iniciales y no las ampliaciones que se introducen a lo largo del año.

Ante el anuncio del concejal de Facenda, José Manuel Lage, de que iniciará este mes la negociación de las subvenciones a entidades sociales, culturales y deportivas del año que viene, Martínez le afeó que en el pleno de ayer se aprobasen ayudas de este tipo del año pasado. El socialista contestó que los 16,6 millones ejecutados de las inversiones superan a las cifras de años anteriores, aunque Rosa Gallego, por el PP, señaló que de esa cantidad 12 millones corresponden a los pagos de las indemnizaciones del castro de Elviña, motivados por una sentencia judicial, y reclamó la negociación urgente de una modificación del presupuesto para aprobar un nuevo plan de rescate económico y social.

El intercambio de acusaciones fue especialmente agrio entre Marea Atlántica y PSOE, ya que ambas fuerzas se recriminaron haber variado su línea política en los últimos meses. El portavoz acusó de “hostilidad” a los concejales de Marea, de quienes dijo que “disparan contra todo” y que “decidieron romper” el acuerdo que mantenían con el PSOE para “tomar un camino completamente diferente”. “El único que cambió es el rumbo del Gobierno”, respondió Iago Martínez, quien se refirió a la inclusión de la exconcejal de Ciudadanos Mónica Martínez —a la que calificó de “tránsfuga”— en el Ejecutivo y a la toma de decisiones en el terreno urbanístico como la aprobación del proyecto de As Percebeiras para justificar su afirmación.

Ningún grupo respaldó una moción de Marea que proponía la eliminación de retribuciones a ediles que perciben salario de otras administraciones. El grupo criticó la retribución conjunta del portavoz municipal y diputado provincial, José Manuel Lage, la mitad por asistir a órganos municipales. El BNG y la edil no adscrita se abstuvieron y el Partido Popular votó en contra. Lage reprochó a Marea que en el acuerdo de organización municipal del comienzo del mandato no se opusiera a los pactos adoptados respecto a los salarios.