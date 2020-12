La tormenta ha dejado sin ILS al aeropuerto de Alvedro. Aena confirma que el "fuerte impacto" de un rayo ha afectado al sistema de aterrizaje instrumental del aeropuerto de A Coruña, que ayuda a los aviones a tomar pista en caso de niebla o mala visibilidad. En estos momentos, en ente aeroportuario evalúa los daños y los elementos afectados. Las mismas fuentes explican que, una vez localizados, tendrán que ser sustituidos y calibrados.

Aena espera que el proceso para solucionar el problema se ejecute "lo antes posible" pero no puede facilitar aún un plazo para hacerlo. Si la visibilidad o meteorología es mala, tendrá que decidir el piloto si puede aterrizar o no, por lo que la operatividad no queda interrumpida por completo.