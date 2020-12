Nací en Sobrado dos Monxes porque mi madre decidió dar a luz en casa de mi abuela, aunque al cabo de un mes me trajo a la ciudad, donde vivía la familia, formada por mis padres, Segundo y Visitación, y mis hermanos Pepe, Ángel y María. Nuestra casa estaba en la calle Doctor Ferrant, detrás de la fábrica de jabón El Candado, que ardió por completo en los años cincuenta. Enfrente de mi casa estaba el campo de la Luna, donde jugaban al fútbol los equipos del barrio.

Mi primer colegio estaba ubicado en la calle Cervantes y después pasé al que tenía la Caja de Ahorros en la calle Cantábrico, en el que estuve hasta los catorce años, edad a la que dejé los estudios para ponerme a trabajar, al igual que hicieron muchos de mis amigos. Recuerdo que jugaba con ellos en los campos que había por los alrededores, como los de la Luna y Marte, la fábrica de gafas, la zona del secadero de pieles donde hoy está la Domus, la Torre y las canteras de la empresa Termac, donde mi padre empezó a trabajar cuando llegó a la ciudad para construir el dique de abrigo.

Iba en los trenes que llevaban desde San Amaro los trenes cargados de piedras hasta el dique, al principio con máquinas de vapor y más tarde con diésel, en los que algunas veces monté con mis amigos cuando los llevaba mi padre. Para jugar, cogíamos en la fábrica de gafas cristales de aumento que tiraban a la basura y cuando hacía sol los usábamos como lupa para encender fuego en papeles.

Jugué en el equipo de fútbol de mi calle y en el de la de San José, donde tuve como compañeros a Javier Canosa, Julio Alvedro y los hermanos Pita, aunque tuve que dejar de jugar cuando me puse a trabajar. A partir de los nueve años me dejaron ir al cine solo con mis amigos, con los que iba al Hércules a disfrutar de aquellas sesiones infantiles en las que había un gran ambiente, sobre todo en el gallinero, que eran las localidades más baratas.

No siempre podíamos ir al cine, ya que en las familias el dinero hacía falta para comer, por lo que muchas veces las pandillas nos íbamos a recorrer los barrios para encontrar chatarra o cualquier cosa que pudiéramos vender en la ferranchina de Balbina, situada en la calle Ángel Rebollo, donde recuerdo que lo que más se pagaba era la goma virgen y el cobre.

Me acuerdo también de cuando bajábamos al centro para conseguir las postalillas de las rifas de la Tómbola de Caridad, que estaba situada entre la cafetería Copacabana y el Kiosko Alfonso, que no tenían premio, ya que las coleccionábamos. Los días festivos íbamos a pasear por los Cantones, la calle Real y la de los Olmos, así como a jugar a la sala El Cerebro, donde había billares, futbolines y las primeras máquinas recreativas electrónicas que hubo en la ciudad. Como por mirar no cobraban, nos pasábamos mucho tiempo viendo como jugaban otros chicos.

Cerca de ese lugar, en la entonces calle General Mola, íbamos a la tienda de la señora Josefa y entre todos comprábamos un bocadillo de sardinas, anchoas o queso para repartirlo como podíamos. En la época de los temporales de invierno nos acercábamos al orzán para torear las olas en el muro de la fábrica de muebles Cervigón, donde nos lo pasábamos fenomenal, aunque nos quedábamos empapados por las olas que nos alcanzaban y teníamos cuidado de que no lo hicieran las que llamaban las marías, que eran las más grandes.

Empecé a trabajar como chico de los recados en la joyería Lino, en la calle Real, en la que pasé toda mi vida profesional, por lo que aprendí todo sobre esta actividad.

Cuando murió mi jefe, su familia me la traspasó y la he mantenido abierta hasta ahora, en la que el establecimiento cumple los cien años, debido a mi edad y para disfrutar de la vida con mi mujer, Conchi, a quien conocí cuando bajaba al centro con mi pandilla para recorrer las calles y gastar suelas, como se decía entonces.

Tenemos un hijo llamado Pablo, ya casado con Martina, quienes nos dieron una nieta, Maia, de la que podremos disfrutar ahora como abuelos con tranquilidad.

Testimonio recogido por Luis Longueira