A Coruña cerrará en 2020 el segundo año consecutivo sin ayudas para actuaciones en sus Áreas de Rehabilitación Integral (ARI). Ni el conjunto histórico en torno a la Ciudad Vieja ni el grupo de viviendas de María Pita en Labañou ni las Casas de Franco en O Ventorrillo contarán con subvenciones para rehabilitar inmuebles; como tampoco San Vicente de Elviña ni Os Mariñeiros, las otras dos áreas de la ciudad que mantienen convenio en ejecución. El Concello no concurrió en la convocatoria de ayudas de 2019 debido a un colapso en las dependencias municipales en la tramitación de solicitudes anteriores; en 2020, un año en que la pandemia del COVID condicionó no pocos procesos administrativos, el Ayuntamiento no convocó las subvenciones que posteriormente debería haber remitido a la Xunta, que es quien las tramita.

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente señalan que A Coruña no recibió fondos para ninguna de sus ARI en la convocatoria de este año porque el Concello no presentó ninguna solicitud para acogerse a ellos. La última vez que el Gobierno local promovió ayudas para la rehabilitación en estas áreas específicas fue en 2018, cuando percibió dos de los 6,5 millones de euros que había solicitado a las administraciones estatal y gallega.

Hace dos años el Ejecutivo municipal encajó con decepción los fondos asignados por la Xunta como tramitadora de los mismos y criticó que la administración autonómica “privaba a los vecinos” de renovaciones en sus barrios. De los 6,5 millones solicitados, el Concello demandaba 1,5 millones a la Xunta y 5 al Ministerio de Fomento, pero cada parte aportó 544.000 euros y 1,5 millones respectivamente, un total de 2,04 millones de euros. La administración local preveía contribuir con 3,6 millones y el resto serían aportaciones procedentes de los propietarios de viviendas en las ARI del casco histórico, O Ventorrillo y Labañou.

Con aquellas previsiones, el Ayuntamiento pretendía llevar a cabo más de 500 actuaciones de rehabilitación en Ciudad Vieja y Pescadería, el grupo de viviendas de María Pita y las conocidas como Casas de Franco, entre la ronda de Outeiro y O Ventorrillo.

Aquel año Medio Ambiente destinó casi 18 millones de euros para intervenir en 54 ARI de 35 concellos gallegos. La aportación de 2,04 millones que no satisfacía a A Coruña la justificaba la consellería en la “baja ejecución” de las subvenciones en las ARI de la ciudad en los años anteriores. Los 6,5 millones de euros solicitados los consideraba la Xunta “una cifra alejada de la realidad y de la capacidad de ejecución demostrada”, explicaba el departamento autonómico.

La petición de fondos para rehabilitación en ARI no suele coincidir con la asignación. En el mandato del popular Carlos Negreira, el Concello había solicitado a Fomento 4,9 millones de euros para culminar la renovación de Os Mariñeiros, Palavea y Ciudad Vieja e iniciar actuaciones en otros tres núcleos, pero el Ministerio solo le otorgó 1,2 millones, lo que aplazó para convocatorias posteriores la petición de subvenciones para Labañou y las Casas de Franco, zonas que entraron años más tarde.

Según datos de Medio Ambiente, en estas dos áreas, de acuerdo con el convenio suscrito en 2018, se asignaron 550.000 y 490.000 euros respectivamente. El conjunto histórico, con el convenio vigente desde hace dos años, acumula desde 2003 fondos por valor de 9,17 millones, de los que el Concello justificó 6,62. Os Mariñeiros y San Vicente de Elviña tienen aún en ejecución sus respectivos convenios de 2017: la primera área ha sumado 2,03 millones de euros desde la convocatoria de 2003 y la segunda, 105.000 euros desde 2015; el Ayuntamiento justificó en cada caso 1,49 millones y casi 38.000 euros.

Otras ARI de A Coruña que ya no tienen convenio y en las que en el pasado se realizaron intervenciones de rehabilitación son Sagrada Familia, a la que entre 2005 y 2011 se asignaron 6,96 millones de euros; Fernández Latorre (2,86 millones); Nuestra Señora del Carmen (2,98 millones) y las viviendas de Santa Cristina en Palavea (2,86 millones), según datos de la Consellería de Medio Ambiente.

Ayudas a la accesibilidad

El Concello sí activará otra convocatoria de ayudas en inmuebles próximamente, la relacionada con la mejora de la accesibilidad en viviendas, aprobada el mes pasado por la Junta de Gobierno Local. El programa tiene un importe de 1,4 millones y primará las solicitudes presentadas por los propietarios de edificios en los que residan mayores de 70 años y personas con discapacidad o reducción de la movilidad que esté acreditada.

También el Concello otorgará subvenciones para obras de mejora de la eficiencia energética, a las que ha reservado una dotación de 1,2 millones de euros. El requisito exigido en este caso es que las obras que se realicen consigan reducir en un 25% el consumo de energía efectuado por el inmueble. Entre los trabajos que se incluyen en esta línea de ayudas están la reforma de fachadas y cubiertas, sustitución de calderas, instalación de sistemas de reducción del consumo y cambio de ventanas por otras con mejores condiciones.