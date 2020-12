La tormenta ha dejado sin ILS (sistema de aterrizaje instrumental) al aeropuerto de Alvedro. El “fuerte impacto” de un rayo afectó a los equipos que ayudan a los aviones a tomar pista en caso de niebla o mala visibilidad, confirmó en la mañana de ayer Aena. El ente aeroportuario evaluaba ayer los daños y los elementos afectados. Las mismas fuentes explicaron que, una vez localizados, tendrían que ser sustituidos y calibrados.

Aena aseguró esperar que el proceso para solucionar el problema se ejecutase “lo antes posible” pero no pudo facilitar aún un plazo para hacerlo. Si la visibilidad o meteorología es mala, tendrá que decidir el piloto si puede aterrizar o no, por lo que la operatividad no queda interrumpida por completo.

La afectación que tendrá la avería y el tiempo que el aeropuerto permanecerá sin ILS dependerá del alcance que haya tenido el desperfecto. El presidente del comité de empresa del aeropuerto, Gustavo García, aseguró en la tarde de ayer no tener constancia todavía del alcance total de los daños y explicó que los desperfectos pueden haber afectado a la antena, aunque lo ve la opción menos probable porque es “muy dura”, o a algunos de sus equipos electrónicos internos extraíbles. “Lo delicado son los equipos electrónicos”, señala García. Si resultase necesario sustituir alguno de estos equipos, habría que “pedirlo a algún aeropuerto que lo tenga pero fuera de servicio o pedirlo a fábrica, porque se fabrican bajo demanda, no están disponibles así como así, y la fábrica puede estar en EEUU, Inglaterra... a ver cuánto tarda”, explica el presidente del comité de Alvedro.

Mientras no se solucione la avería, la falta del sistema instrumental podrá suponer o no el desvío de vuelos en función de cómo se encuentre el techo de nubes en cada momento. “El techo de nubes tiene que estar por encima de 310 pies (103 metros) para que puedan aterrizar sin ILS y estos días, depende... Hay horas en las que baja ese techo de nubes, no está todo el día así. Si hay niebla por la mañana, que suele haber, hasta que despeja afecta a las primeras operaciones del día”, afirma García. Las condiciones meteorológicas propias de la estación propician que la afectación sea mayor que en otras épocas del año. Aunque, apunta el presidente del comité, “tampoco es que tengamos muchos vuelos que se puedan ver afectados, porque no está habiendo muchos, pero sí se verán afectados algunos”.

Una muestra de las consecuencias de carecer del ILS en Alvedro se vivió en 2014, cuando hubo que prescindir del sistema de aterrizaje instrumental mientras se trasladaba a una nueva ubicación, a consecuencia de las obras de ampliación de la pista. Los trabajos en el aeropuerto y el traslado de los equipos de ayuda al aterrizaje los mantuvieron inactivos los durante algo más de un mes.

Doce años de apoyo

El ILS cumplirá el próximo mes 12 años en Alvedro. El sistema entró en funcionamiento el 17 de enero de 2008 y supuso una inversión de más de 12 millones de euros. Estos equipos auxilian las operaciones en condiciones de mala visibilidad en la cabecera más próxima a la ría de O Burgo.

La cabecera opuesta a la ensenada, que no tenía ningún apoyo al aterrizaje en condiciones adversas, cuenta desde hace un año con una maniobra de aterrizaje diseñada por el gestor de la navegación aérea en España, Enaire, para evitar desvíos. Las compañías aéreas disponen de esta maniobra para facilitar los aterrizajes en la cabecera más próxima al monte Xalo desde el 5 de diciembre de 2019. Esta ayuda facilita tomar tierra en esa cabecera, en ocasiones mejor opción que la opuesta por el viento.