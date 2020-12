A primera hora de la mañana de ayer, cuando todavía no había asomado la luz del día, decenas de personas se arremolinaban en la puerta del ambulatorio San José intentando, como buenamente podían, mantener la distancia de seguridad. La mañana no amaneció apacible pero los usuarios tuvieron que permanecer fuera por el sistema que han establecido en el centro de salud para atender a las personas que van a realizar una extracción de sangre a primera hora de la jornada y que no haya aglomeraciones en el interior del edificio sanitario. No duró mucho tiempo pero sí causó la protesta de algunos de ellos.