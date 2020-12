No segundo andar do Circo de Artesáns atópase a biblioteca, con 173 anos de historia. Alí hai bustos de Eduardo Pondal ou Curros Enríquez. Nun marco, unha imaxe de Unamuno cunha dedicatoria escrita en 1903, en recordo das “veladas” que alí pasou. As verbas Wenceslao Fernández Flórez adicadas a esta entidades son moi especiais: “Yo le debo muchas horas inolvidables de mi adolescencia cuando saciaba en su excelente biblioteca mi naciente afán de lectura”.