Concierto para la mano izquierda en re mayor, de Maurice Ravel, y la Sinfonía número 5 en do menor, de Beethoven componen el programa del concierto que ofrecerá mañana y pasado la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Coliseum bajo la dirección de Erik Nielsen y en el que intervendrá como solista Juan Pérez Floristán, considerado a sus 27 años como uno de los más prometedores pianistas españoles.

¿Qué supone tocar por primera vez con la Sinfónica de Galicia?

Tenía unas ganas tremendas porque es una orquesta que admiro desde hace mucho tiempo y, además, poder tocar con ella el Concierto para la mano izquierda de Ravel, en el que no solo el pianista se luce, sino también la propia orquesta, que es una cuestión que siempre me gusta.

¿Qué siente un músico al tocar en tiempos de pandemia?

Antes del COVID no había entrado en ese automatismo en el que se pierde la emoción del escenario, ya que para mí tocar en público siempre ha sido un honor y un privilegio. Es como un pequeño milagro que unas personas se reúnan alrededor de unos sonidos que salen de un piano y que yo tenga el honor de ser el centro de ese evento. Y ahora en la pandemia es un milagro que haya un concierto, por lo que la dicha que uno siente cuando le dejan tocar en público es tremenda. Y lo noto también en el público, que antes iba con intención de disfrutar de un concierto, pero ahora viene con necesidad real de arte y de un bálsamo porque todo lo que nos ayude a seguir hasta el día siguiente es bienvenido.

Sus padres se dedican también a la música. ¿Se sintió obligado a seguir esta carrera?

En absoluto fue una obligación, fue totalmente voluntario y así me lo dejaron claro siempre mis padres. Tenía además el referente de mi hermana, que es tres años mayor y que tocaba el violín pero lo dejó porque no le encantaba y no tuvo ningún problema. Pero a mí me encantaba y aquí sigo.

¿Se siente más obligación de formarse en la interpretación por esa actividad de los padres?

Hay bastantes músicos a los que les pasa eso y por eso yo tengo en tan alta estima a mis padres, ya que ellos no cayeron en la tentación de volcar sus frustraciones sobre sus hijos o de no tener una visión más amplia. Quisieron que su hijo fuera feliz y si era siendo músico mejor que mejor, pero si no también estaría bien. Para mí ha sido algo tan natural que me chocan los padres músicos que fuerzan a sus hijos, que los hay y bastantes.

También hay padres sin formación musical que obligan a sus hijos a aprender a tocar.

Eso siempre me ha chocado sobremanera porque cualquier profesión requiere vocación, pero sobre todo si es algo como la medicina, la arquitectura o las artes en general, que son cosas complicadísimas y requieren mucho tiempo y sacrificio. Esas cosas no se deberían hacer por obligación porque eso acaba con la vida de cualquiera.

La crítica le considera una de las jóvenes promesas musicales. ¿Lo siente como una presión?

No, pero porque desde pequeño he aprendido que a la crítica no hay que hacerle caso porque como artistas ya tenemos una situación suficientemente frágil como para colmo escuchar demasiadas opiniones. Las que a mí me interesan son las de mis maestros y las de tres o cuatro amigos músicos que me merecen el máximo respeto, porque si no te vuelves loco. A las críticas de prensa es mejor hacerles un caso muy relativo, cuando son malas y también cuando son buenas, por lo que vivo felizmente ignorante de ese tipo de ellas.

Tiene todo tipo de gustos musicales y de aficiones, lo que rompe con la imagen del intérprete de música clásica.

Me da pena que esa sea la imagen, aunque nosotros tenemos parte de la culpa por no haber sabido hacerle ver a la gente de que lo nuestro no va de hacer un doctorado en Matemáticas, sino de lo mismo que cualquier expresión artística, de que la gente venga sin prejuicios a disfrutar. Un artista tiene hasta la obligación de vivir una vida plena y cuantas más personas conozca y más aficiones tenga, mejor.