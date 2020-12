El pleno extraordinario del Concello realizado hoy rechazó la propuesta del Partido Popular para eximir del pago de varios impuestos y tasas municipales a los establecimientos y empresas de la ciudad durante los periodos en que deban estar cerrados en 2021 a causa de la pandemia. La iniciativa fue votada en contra por PSOE y BNG, mientras que Marea Atlántica y la concejal no adscrita, Isabel Faraldo, se abstuvieron.

Los grupos que no respaldaron la iniciativa justificaron su postura al considerar que la exención planteada es lineal y no hace distinciones entre los empresarios, por lo que la calificaron de “demagogia fiscal”, y añadieron que pone en riesgo la estabilidad de la Empresa Municipal de Aguas y los ingresos del Concello. También recriminaron que no se presentaron informes económicos que la justifiquen.

El PP criticó que PSOE, Marea y BNG llegaran a un acuerdo para suspender el pago de las tasas de agua, depuración y recogida de basuras al comercio y la hostelería durante 2021 en los periodos de cierre que decreten las autoridades sanitarias, ya que no se le invitó a sumarse al pacto, al igual que a Faraldo. La portavoz popular, Rosa Gallego, afirmó que su propuesta es viable y denunció que la del Gobierno local carece del informe del secretario municipal y del Tribunal Económico Administrativo del Concello.

Gallego negó además que Emalcsa pudiera tener problemas por el impago de las tasas del agua que proponía para los establecimientos, ya que en los últimos años obtuvo importantes beneficios.