Más de veinte años juntos, pero Sidonie sigue sorprendiendo. Lo ha hecho con su último disco, El Regreso de Abba, al que le acompaña también una novela del mismo nombre obra de Marc Ros. Las canciones sonarán mañana en el Árbore da Veira (12.30 horas), en un concierto de Atlantic Days by Vibra Mahou.

En El Regreso de Abba hay 23 canciones y, además, se complementa con un libro. ¿Cómo ha conseguido abarcar tanto?

No lo sé. Lo pensé hoy —por ayer— mientras ensayábamos las canciones. Estaba en el estudio donde hice la novela y el disco y pensé ¿de dónde salió el tiempo y la energía? Si es muy complicado hacer una primera novela, hacer al mismo tiempo un disco ya es increíblemente difícil. Y si además pretendes que la novela y el disco tengan un diálogo, ¿cómo lo haces? Creo que lo más complicado es que no tuve referentes, nadie me dijo “esto se hace así”. No hemos encontrado en la historia de la literatura y el pop, aunque suene grandilocuente, una novela y un disco que hablen exactamente de lo mismo. Es como un salto al vacío y te sientes muy inseguro todo el rato. Pero al final, cuando estas en el estudio de grabación, y ves que hay tanta pasión en tus compañeros para que el proyecto salga adelante, te ayuda mucho.

Al componer discos anteriores, ¿ya se había planteado escribir un libro?

Siempre. Desde que empecé a escribir letras para Sidonie. Me apetecía hacerlo, pero no tenía tiempo. Tuvimos un año sabático tras celebrar los veinte años del grupo y dije “ahora es el momento”. Soy lector desde que era muy pequeño. Tengo la imagen de mis padres leyendo en casa. Ese hábito lector me lo pasaron a mí. Igual que la música. Como me gustaba tanto, acabé haciendo un grupo de rock. Como me gustaba tanto la literatura, acabé haciendo una novela.

Tanto el libro como el disco trasladan al lector y al oyente a Cadaqués. ¿Qué significa este pequeño pueblo de la Costa Brava para Sidonie?

Es una de las puntas del Triángulo de las Bermudas de Sidonie, que es Barcelona, Ciutadella (Menorca) y Cadaqués. Es a donde acudimos cuando nos falta la energía. Cadaqués es un sitio muy extraño porque es una especie de isla. El Cap de Creus es un paisaje surrealista que inspiró a Lorca, Buñuel y Dalí.

Durante el confinamiento, habló de la meditación. ¿Hay un nuevo Marc Ros en este nuevo disco?

No, yo creo que cada ser humano somos muchos seres humanos a la vez. Uno de los Marc se ha dedicado a hacer meditación por una cuestión de salud mental. Soy una persona muy nerviosa y esto me va muy bien. Además, muchos de los autores que he leído y la música que he escuchado, como la de George Harrison, me invitan a interesarme por esto. Es lo que necesitamos para respirar en Occidente porque esta vida es una locura.

Con la letra de Mi vida es la música, canta al mundo que ha nacido para esto. Tras 23 años con Sidonie, ¿qué le queda por hacer a usted y al grupo?

Todo. Si hubiéramos irrumpido en ese escenario de la música española 10 o 20 años antes, nuestra situación económica sería muy diferente. En los 80 y en los 90, había grupos muy populares que salían en la televisión. Ahora no. A la música se la ha arrinconado de este medio tan importante. Ya no son los 80. Nos conoce mucha gente, pero queremos que nuestra música se difunda mucho más y compartirla.

Una parte importante para eso son los conciertos. ¿Está siendo una etapa complicada?

Es complicada, sí, pero también es interesante. Estamos aprendiendo mucho. Ahora cada concierto es algo nuevo, pensar “a ver qué va a pasar hoy”. Pero se hacen. Tienen un plus, algo emocional que no está en los conciertos normales. Tenemos que tocar para gente que lleva mascarilla, ahí está el asunto. No vemos la expresión facial y si la canción le está gustando. Hay que pensar que sí y tirar para adelante. De lo que se trata es de compartir emociones con la gente a través de la música. Que la gente se olvide durante esa hora y media de concierto de la pandemia.

El disco cuenta, además, con una canción en catalán. ¿Estaba deseando explorar este camino tras cantar en inglés y español?

La novela también está publicada en catalán y está ambientada en un pueblo de la Costa Brava. El catalán está muy presente en El Regreso de Abba y en nuestras vidas. Nunca habíamos encontrado las palabras para cantar una canción que mereciera la pena hacer en catalán. Lo que estaría muy bien es que yo dominara más idiomas para poder tratar el lenguaje como un arreglo musical. Ojalá lo pudiera hacer en gallego algún día.

También recuperan el sitar, ¿es un regreso al pasado de Sidonie?

Las canciones las he escrito como si fuera los personajes de la novela y a uno de ellos, Domènech, le gusta mucho la psicodelia americana de mediados de los 60. El sitar era obligatorio para esas canciones. También hemos utilizado otros instrumentos orientales y hemos mezclado con la música latina.