Martín Fernández Prado asumió el pasado viernes la presidencia de la Autoridad Portuaria para relevar a Enrique Losada. El nuevo responsable del Puerto —hasta ahora concejal del PP, diputado autonómico y arquitecto de profesión— se muestra convencido de que el diálogo entre administraciones será imprescindible para resolver los problemas que sufre esta institución.

En su toma de posesión mencionó la responsabilidad que debe afrontar. Con los retos que tiene por delante será mucha.

Cualquier puesto público obliga a una responsabilidad, yo creo que mayor que en el sector privado porque se gestiona lo de todos. El momento que estamos viviendo en el puerto es especialmente importante y trascendente, no solo para el Puerto, sino también para la ciudad y el área metropolitana. Por eso creo que la carga de responsabilidad es todavía mayor que la que se asume normalmente en un cargo público, ya que tenemos entre manos decisiones estratégicas para la ciudad que me va a tocar coordinar entre las distintas partes para que entre todos acertemos.

El presidente de la Xunta alertó del riesgo de quiebra del Puerto por la deuda que soporta. ¿La situación es tan complicada?

El Puerto siempre ha sido una administración responsable y va a responder a las necesidades de su propia explotación. Es verdad que le hemos metido una carga extra, yo hablaba ayer [por el viernes] de una losa, mucho más exigente de lo que una Autoridad Portuaria tiene que gestionar normalmente. Eso nos va a generar tensiones de tesorería cuando aumenten los pagos de la amortización de la deuda, pero tenemos que tener dos líneas de trabajo: una es asumir que es una carga extra y tomar medidas para paliarla, ya que seguramente habrá que negociar los plazos; y por otra parte habrá que mejorar la actividad económica, que es buena, ya que el puerto ha tenido una actividad alta a pesar de la pandemia, pero ahora hay que buscar nuevos tráficos y oportunidades para que los ingresos también sean mayores y nos permitan aportar más no solo a la deuda sino también a la gestión diaria. Hay que asumir que el puerto exterior fue una decisión de Estado tras una desgracia marítima en la que se decidió sacar las mercancías peligrosas fuera de la ciudad. Las tres administraciones tomaron esa decisión que le toca pagar al Puerto, pero hay que ser capaces de matizarlo. El presidente Feijóo hablaba de una deuda moral y de un compromiso que creo que las administraciones tienen porque son conscientes de que han metido al Puerto en esta situación y que tienen que arrimar el hombro porque las tres [Estado, Xunta y Concello] están en el consejo de administración del Puerto.

Puertos del Estado propuso el mes pasado a la Autoridad Portuaria crear una comisión para abordar el problema de su deuda. ¿Va a participar finalmente en ella?

El presidente de Puertos y yo hemos quedado en vernos porque en mi toma de posesión solo hablamos de que tenemos cosas pendientes, pero tengo que destacar que Francisco Toledo fue especialmente positivo y me trasladó su total voluntad de ayudar al Puerto y que vamos a tenerlo como aliado. Yo también le trasladé nuestra voluntad de ser lo más colaborativos posible con la institución. Mi voluntad es de llegar a acuerdos y si es necesaria una comisión sobre la deuda no será ese el problema. Cualquier vía que nos ayude a solucionar problemas la vamos a explorar.

¿Va a ser la renegociación de los plazos la vía para solucionar el problema de la deuda? Porque se reclama su condonación.

Son cosas distintas. Una cosa es que entre todas las administraciones busquemos hacerle frente, no sé si a todo o una parte, de esa deuda, y otra es que mientras lo hacemos apliquemos distintos modelos de financiación que nos la hagan más llevadera. Tenemos que devolver dos créditos, el del Banco Europeo de Inversiones, que ya lo estamos haciendo, y el de Puertos del Estado, que lo haremos a partir de 2021, por lo que la carga será mucho más alta e irá aumentando en los próximos años. No quiero avanzar posiciones, pero entre el blanco y el negro hay muchos matices. Cuando se compra un piso con una hipoteca y se le pide a alguien que le ayude a pagarla no se le dice que lo haga de una vez. Además, no es tanto lo que yo piense ni como persona ni como institución, sino de si somos capaces entre todos de llegar a un acuerdo. Mi trabajo en los próximos años es poner de acuerdo a las administraciones en soluciones viables y factibles.

¿Hay predisposición por lo que vio en su toma de posesión?

Mi sensación, y lo que me dicen en privado, es que hay voluntad de acuerdo y de encontrar soluciones en común. Parte del perfil que yo puedo aportar es que siempre he sido una persona de consenso y creo que tengo una buena relación personal con los agentes a los que les toca tomar decisiones en cada una de las administraciones, lo que me puede ayudar, porque las relaciones personales también son importantes al plantear las profesionales.

La alcaldesa convocó una reunión de todas las administraciones para abordar el futuro del puerto. ¿Va a asistir la Autoridad Portuaria?

La alcaldesa sabe que cuenta conmigo para hablar de lo que quiera. Soy una persona de diálogo y vamos a estar en todos los foros que sean positivos para la ciudad. Ya le dije que tengo pendiente esa reunión con Puertos del Estado y primero tenemos que vernos la alcaldesa y yo para hablar de muchas cosas porque, afortunadamente, tenemos muchas relaciones que van muy bien y tenemos que seguir mejorando. Pero primero necesito aterrizar y conocer bien los problemas.

Hace dos años se firmó un protocolo entre Puertos del Estado y la Xunta mediante el que esta última se haría con el 51% de la propiedad de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo. ¿Esa iniciativa sigue vigente?

Creo que fue un buen protocolo porque tuve una participación activa en el mismo. Tenía dos cosas que ahora valoramos: era la primera vez que una administración ponía dinero para que esos muelles quedaran como públicos y además el ministro de Fomento se comprometía a poner los 140 millones para construir el acceso ferroviario a punta Langosteira, por lo que era un muy buen acuerdo. Ahora eso es una buena referencia, pero todo lo que sea mejorarlo será bienvenido. Pienso tanto antes como ahora que en el convenio posterior debería estar el Ayuntamiento y que debe invitarse a la Diputación.

La ausencia del Ayuntamiento en el protocolo causó indignación.

Sí, pero si yo hubiese sido el alcalde le hubiese dicho al resto de administraciones que ese protocolo iba a convertirse en un convenio que se firmaría en el Ayuntamiento y que apareciese en los Presupuestos Generales del Estado.

¿Lo habría permitido la Xunta?

Sí, el acuerdo ya estaba previamente y permitía que otras administraciones también aportaran fondos. Creo que fue un muy buen acuerdo y si alguien plantea uno mejor ahora, asumámoslo.

En aquel acuerdo se mantenía la intención de vender el hotel Finisterre. ¿Piensa que debe hacerse?

Tenemos que hablar de todo en conjunto. Hace más de una década que esa iniciativa aparece en las memorias del Puerto como una exigencia de Puertos del Estado, de forma que fuera una garantía del crédito. Pero no creo que debamos ver cada cosa por separado, sino el problema en su conjunto. Si tenemos otras garantías para el crédito, supongo que a Puertos del Estado le da igual una que otra.

¿Va a seguir adelante el recurso contra el cambio urbanístico de La Solana aprobado por el Concello?

Sobre esta cuestión diría lo mismo que la alcaldesa, que cada administración tiene que presentar recursos en la defensa de lo que cree que son sus intereses. Espero que todo esto lo arreglemos en el marco del diálogo y no de los tribunales.

¿También entrará este asunto en la negociación sobre el puerto?

Yo creo que debemos hablar de todo porque al final todo es lo mismo. Si se ha generado una tensión ahí es por una deuda. Por mi parte, cualquier cosa que no menoscabe el interés del puerto es negociable, ya que no hay más líneas rojas que el interés general del puerto.

Todos asumen que la conexión ferroviaria del puerto exterior es indispensable, pero Adif y Puertos del Estado no parecen dispuestos a financiarla.

Hay asuntos que hay que coordinarlos dentro de un ministerio, porque yo he estado en administraciones en las que cada dirección general tenía su opinión. Pero, además, estamos en un momento clave para los fondos europeos y tenemos los de la red Conecta Europa y los de reconstrucción y hay muy pocos proyectos en España de los que pueda decirse que mañana se licitan y tengan todo preparado para hacerlo. Nosotros nos comprometemos a ejecutar el proyecto en tres años y creo que si hablamos entre todos tiene las papeletas para poder financiarse con fondos europeos. En Galicia, la única infraestructura que pertenece a la red básica europea es el puerto de A Coruña, lo que justifica que lo conectemos por tren con esa red.

El Puerto insiste desde hace tiempo en que el proyecto está terminado, pero Adif defiende hacer un estudio sobre la conexión con la red nacional en Uxes. ¿Se puede licitar sin ese estudio?

Seguro que sí, porque el enlace aprobado de acuerdo con Adif es el que sale hacia el norte para llevar los tráficos hacia Madrid, que son la mayoría, porque había una conexión desde la ciudad hacia el sur para ir a Meirama, pero al cerrarse la central térmica no tiene sentido. Esa conexión de Uxes sería la que iría hacia Vigo y Santiago, que no reciben la mayoría de nuestros tráficos, pero si aun así quisiéramos enviar trenes hacia allí desde Langosteira, se podría hacer llevándolos a las estaciones o el puerto y redirigiéndolos en ese sentido, por lo que la salida sería solo la guinda del proyecto.

A Coruña ha perdido recientemente importantes tráficos como el carbón. ¿Habrá nuevos productos que los sustituyan?

Los habrá, porque el equipo de dirección del Puerto me ha explicado las cosas en las que está trabajando y hay posibilidades de nuevas mercancías y clientes.

¿También las hay de nuevas implantaciones en Langosteira?

Sí, están próximas. Me atrevo a decir que en el próximo consejo de administración habrá novedades, ya que las cosas están trabajando. El puerto va a seguir creciendo porque empresas que no están en él quieren moverse, incluso del entorno metropolitano y gallego, y tenemos compromisos de nuevas inversiones.

¿Cuándo se va a hacer la segunda fase del traslado de Repsol después del retraso de dos años en la primera?

Tenemos siete años hasta el final de la concesión en San Diego, por lo que habrá tiempo, aunque no estamos hablando de ello porque estamos completando la primera. Pero lo haremos con tiempo.

¿Cuál es su concepción de lo que debe ser el futuro de los muelles que se liberen?

Es la gran oportunidad de la ciudad para compensar algunos de los problemas y déficits que tiene. Es una pieza en la que podemos crear la ciudad del siglo XXI en la que establezcamos los nuevos conceptos de espacio público, movilidad y actividades que va a necesitar dentro de diez años. No creo que haya diferencias con el Concello, ya que el Gobierno local hizo un concurso de ideas en el que había muchas buenas para ser aprovechadas. El problema no será tanto lo que hacemos ni cómo lo hacemos, sino cómo lo pagamos, ya que todas esas cosas que se proponen cuestan mucho. Pero yo soy muy optimista sobre que alcancemos acuerdos porque la ciudad lo demanda desde hace mucho y ahora toca hacerlo. El gran error es que se ha utilizado políticamente por parte de todos y tiene que pasar de ser un tema de batalla a uno de acuerdo.

¿Se cederá la explanada de la Marina al Concello a corto plazo?

Estaré encantado de hablar con la alcaldesa de lo que sea mientras no se perjudique a la Autoridad Portuaria. Estoy convencido de que no vamos a discutir por eso y de que hablaremos del futuro y no del pasado.