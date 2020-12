Carolina Rubirosa presenta el videoclip de Tierra de nadie, el sencillo que da nombre a su nuevo álbum, con el que sorprenderá en primavera a sus seguidores.

Estrena ya el primer videoclip de su próximo trabajo.

Sí, es el adelanto del disco que se llama igual, Tierra de Nadie, el disco completo se publicará en primavera, pero mi intención es adelantar dos o tres sencillos, porque ahora se trabaja muy bien el single y tampoco tenemos en proyecto una gira para poder presentar el disco. Al final estamos todos los artistas haciendo un poco lo mismo: presentar a cuentagotas y cuando se pueda tocar en directo, presentar el disco. El 10 de diciembre vamos a publicar el videoclip que acompaña al sencillo y elegí este tema porque resume la idea de todo el álbum, de liberarme de prejuicios, de corsés, de complejos de todo eso que te autolimita porque, por lo menos en mi caso, considero que los estándares a los que quieres llegar te los pones tú mismo y en el momento que me he liberado de todos esos yugos, esas ataduras, ha salido este disco súper ecléctico, muy libre y le he dado rienda suelta a toda la música que llevaba dentro que es muy diversa y cuando se vea el vídeo se va a ver todo esto.

¿Qué encontrarán sus seguidores en este nuevo disco?

Es un cambio importante. Voy a ir a ritmos y sonoridades que no había tocado antes, va a haber mucho efecto electrónico, pad, ritmos ochenteros, noventeros… Es muy ecléctico y bastante eléctrico. Yo venía de un perfil acústico, más folk y desde luego es distinto a todo lo que venía haciendo hasta ahora. Quiero destacar la mano del productor, de Juan de Dios Martín que es productor de Amaral, de Barón Rojo, de Xoel López... Ha sido nominado a los premios Grammy en varias ocasiones y su mano está ahí. Entendió perfectamente lo que quería y desde el primer momento conectamos.

Otro proyecto que ha comenzado ese año es O teu camiñar, con la hermana de John Lennon, ¿qué le pareció cuando se lo propusieron?

Realmente fue una iniciativa mía. La idea surgió por casualidades de la vida. Soy vocalista de The Funkles, un grupo de versiones funk de los Beatles y estuvimos en Liverpool en el International Beatleweek Festival y yo ya tenía amistad con Julia y esto vino porque nos enteramos por la prensa de que John Lennon había proyectado hacer el camino de Santiago con Dalí, que salió en un libro que escribió Antonio D. Olano, que fue secretario de Salvador Dalí… Este proyecto estaba ahí, aunque no se llegó a realizar y nos pareció tan curioso, nos hizo tanta gracia que eso pudiera haber pasado, que le propusimos a Julia que se viniera a Galicia, que le encanta, para hacer el camino en honor a su hermano y aceptó de cabeza. Yo compuse la canción y montamos el vídeo. Nos pareció que todo encajaba: promocionar el Camino Inglés con la hermana de un mito inglés que además quiso hacer el camino. Blanco y en botella. Justo estábamos en la promoción y nos pilló el confinamiento pero tenemos la intención de reactivarlo el año que viene, llevarlo por asociaciones del Camino de Santiago, y fuera de España. Esto no se queda aquí.

La pandemia no la ha parado.

Yo me resigné y lo que hice fue terminar el disco e incorporar más canciones. Al principio del encierro el estado de ánimo no era el mejor, no estaba muy inspirada, estaba preocupada, con incertidumbre, pero en el momento en el que ya te adaptas, porque al final el cuerpo se adapta a todo, y dices “si no puedo tocar, qué voy a hacer’” pues voy a grabar en estudio, vamos a grabar los videoclips que podamos y lo que hice fue preparar el material de cara al año que viene, porque si estás parado, al final te deprimes.

Ha hecho ya algún concierto, ¿qué tal la nueva normalidad?

No lo veo del todo mal, sinceramente, es otra energía pero no tiene que ser peor. La gente está sentada, atendiendo… No creo que sea el formato definitivo, pero está más preparado para el show más acústico, más tranquilo, más delicado, se aprecian más los matices, que eso no quita que con una banda completa con un escenario grande se disfrute igual. A los que ya estábamos cómodos en este formato más pequeño no nos cambió demasiado. Sé que hay compañeros que les cuesta, pero yo he hecho conciertos enteros con la mascarilla y lo he sacado adelante. Eso no debe ser un problema para hacer conciertos.